【螞蟻上市】螞蟻（６６８８）次日孖展３６３５億，超購１０８倍

螞蟻集團（０６６８８）招股如火如荼，次日孖展錄得逾３６００億元，相當於超額認購約

１０８倍。

綜合多間券商及銀行，螞蟻孖展暫錄約３６３４﹒７億元，相當於超額認購約１０７﹒８倍

。其中，中銀香港（０２３８８）已借出孖展逾１０００億元，匯豐９３０億元，耀才３３０億

元，富途２１１﹒７億元。恆生（０００１１）則表示，孖展額度已暫時用完。

《香港經濟日報》

