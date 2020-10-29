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29/10/2020 08:43

【螞蟻上市】螞蟻（６６８８）次日孖展３６３５億，超購１０８倍

　　螞蟻集團（０６６８８）招股如火如荼，次日孖展錄得逾３６００億元，相當於超額認購約
１０８倍。
　　綜合多間券商及銀行，螞蟻孖展暫錄約３６３４﹒７億元，相當於超額認購約１０７﹒８倍
。其中，中銀香港（０２３８８）已借出孖展逾１０００億元，匯豐９３０億元，耀才３３０億
元，富途２１１﹒７億元。恆生（０００１１）則表示，孖展額度已暫時用完。
《香港經濟日報》

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