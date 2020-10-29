【地皮截標】港鐵鄧智輝：康城發展告一段落，對招標結果感滿意

《經濟通通訊社２９日專訊》港鐵（０００６６）將軍澳日出康城第１３期住宅項目已於今

午截標。港鐵物業總監鄧智輝稱，是次共接獲９份標書，對招標結果滿意。他指，今次招標結束

後，意味區內所有住宅物業發展已告一段落，而康城經過逾１０年發展規劃，由當日一塊荒地，

到現時有約７萬人居住，共提供２﹒５萬個住宅單位，形容對此感到高興，亦反映出物業及鐵路

混合發展策略成功。



＊黃竹坑第５期項目料於今年底招標＊



他續指，港鐵物業設有鐵路設施，能與出行連結對市民而言相當具有吸引力，而且第１３期

屬大規模臨海住宅，加上單位發展自由度大，故令招標反應不錯。至於黃竹坑第５期項目料於今

年底招標，未來亦會將部分通風大樓重建改劃至住宅用途，強調港鐵仍有１５個正在發展的項目

，鐵路物業項目絕非已「買少見少」，反而是史無前例擁有多個住宅項目發展。



＊康城Ｔｈｅ Ｌｏｈａｓ二期下月１日開幕＊



他又透露，康城Ｔｈｅ Ｌｏｈａｓ二期將於下月１日開幕，涉及三分之二的康城總面積，

共有約７０個不同種類商舖；另外康城站Ｂ出口及路面交通設施亦已峻工，反映區內設施逐漸完

善。

他預期，今年底康城商場將可全面開放，而目前商場出租率達八成，主因今年疫情嚴重打擊

零售市道，故令部分受重創的行業，包括珠寶鐘表及化妝品牌等對開新店的態度較為審慎。他又

說，集團自年初至今有持續向所有商戶提供租金援助，尤其是中小型商戶。另外，與新世界

（０００１７）合作發展的大圍站上蓋項目，其商場面積達６５萬平方呎，目前正加緊其建造工

作，目標於２０２３年開放第一期商場。（ｙｗ）

