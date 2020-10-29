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即市新聞

29/10/2020 14:28

【地皮截標】日出康城１３期至少收９份標書，會德豐恒地獨資入標

　　《經濟通通訊社２９日專訊》港鐵（０００６６）將軍澳日出康城最後一期住宅項目、第
１３期已於今午截標，據現場所見，至少收９份標書，包括南豐發展、恆地（０００１２）、新
地（０００１６）及會德豐獨資入標；另外，長實（０１１１３）及嘉華國際（００１７３）亦
有入標競投。

＊會德豐料區內樓價略為跑贏大市＊

　　作為康城「大地主」的會德豐，高級經理（物業發展）何偉錦認為，港鐵項目較政府項目吸
引。而是次項目享有海景，且鄰近地鐵站，加上集團在區內已有數個項目，出價會自己計數；由
於康城配套發展已完善，看好後市走勢，估計區內樓價會略跑贏大市。他又預期，樓市會平穩發
展，原因是在低息環境下，住屋剛性需求仍大。
　　嘉華國際香港地產發展及租務總監尹紫薇稱，今次為康城最後一期住宅項目，且享有海景，
集團會按市況出價。而現時該區社區發展漸成熟，將會按照項目發展規劃限制而制訂單位數量。

＊傳補地價約５６億元＊

　　今次推出的項目位於康城站西北面，可建樓面約１５４﹒７萬平方呎，預計可提供１６６７
至２５５０伙。項目早前共接獲３５份意向書，創區內最多紀錄。消息指，項目補地價達
５５﹒６８億元，每呎補地價３６００元，較去年底推出的第１２期高約２７％，為區內新高。
今次分紅比例至少１５％，另外發展商亦需額外出價競投，入場費由５億元起。（ｙｗ）

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