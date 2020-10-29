《小傳日記》病毒又發威，魚缸向下跪；十天線守失，波動市難甩

《小傳日記》新冠病毒又返嚟啦！歐美地區疫情大幅反彈，德法兩國又再次封城，英格蘭都

要收緊限聚令，加上花旗大選臨近，隔晚美股下挫，道指四日累瀉近７巴仙。不過Ａ場今日生性

，低開高走帶動香江魚缸期指結算日挫４５０點後喘穩。恆指低開４１８點，最多跌４５０點見

２４２５８點半日低位，創１０月１６日以來低位。其後Ａ股倒升，帶動港股低位反彈，收復

２０日線。午後，美股期貨反彈，大市跌幅一度收窄到唔夠３０點，不過未能轉升，尾市跌幅又

再擴大，埋單報２４５８６，跌１２２點或跌近半巴仙，５０天線（２４５５２點）失復得，惟

失守十天線（２４６２０點），主板成交１３３１﹒８６億銀，同上日差唔多。國企指數報

９９５５，跌７點。

重磅藍戰士個別發展，生發發（００３８８）午後轉升走高近２巴仙，報３８３﹒４銀；建

行（００９３９）無咗近１巴仙，報５﹒４９銀；工行（０１３９８）下滑近１巴仙，報

４﹒４９銀。神州電訊佬繼續跌，中移動（００９４１）跣低近２巴仙，，報４８﹒１銀；中電

信（００７２８）走低近４巴仙，，報２﹒４６銀；中聯通（００７６２）漏氣跌逾３巴仙，報

４﹒９８銀。

Ａ場今日又係低開高走，上證綜指報３２７２，升３點或升唔夠半巴仙；深證成指報

１３５１９，升１３１點或升近１巴仙。兩市全日成交７８０３億銀人仔增加逾６巴仙。



＊科技佬反覆ＱＱ最幸福，准產能置換福萊特心歡＊



隔晚美股向下跳，科技佬朝早集體回吐，噚日衝破６００大關嘅ＱＱ低開２巴仙，最低報

５８７銀，點知午後止跌回升，ＱＱ收市漲近１巴仙，報６０５銀。阿里（０９９８８）朝早都

低開，但就冇咁好彩升番，收市都係走低近２巴仙，報３０２﹒６銀。美團（０３６９０）有瑞

信唱好，升佢「他屐」去到３１０銀，話佢繼續「跑贏大市」！美團彈逾６巴仙破頂，報

２９７﹒２銀。京東（０９６１８）唔見近１巴仙，報３１８銀。小米（０１８１０）走上近２

巴仙，報２１﹒８銀。

神州工信部對光伏玻璃產能置換項目開綠燈，之前神州嚴禁玻璃行業開展擴大產能項目，消

息對成個行業都利好，但最開心嘅都係兩大龍頭信義光能同福萊特，福萊特（０６８６５）四連

陽飛起近一成，報２４﹒８銀，累計升幅近兩成。信義光能（００９６８）都四連陽彈逾一成，

報１４﹒４６銀，累計升幅近一成半。花旗睇好信義能源有長期派息嘅潛力，俾咗個４﹒６銀

「他屐」佢，信義能源（０３８６８）跳彈近一成三，報４﹒２６銀。陽光能源（００７５７）

踢高近一成，報０﹒１９３銀。彩虹新能源（００４３８）走高３巴仙，報１﹒０２銀。



＊渣打出季績股價無起色，保險佬累市國壽跌唔少＊



渣打集團（０２８８８）中午出業績，宣布截至今年９月底止第三季度，除稅前法定溢利

４﹒３５億美金，按年跌逾六成，按季都跌成四成一。雖然話考慮恢復股東回報，不過股價都無

運行，跪低逾３巴仙，報３７元；大笨象（００００５）威咗一兩日，今日又落番去３２蚊水平

，碌低逾１巴仙，報３２﹒３銀；小象（０００１１）唔見逾１巴仙，報１２０﹒７銀；中銀香

港（０２３８８）漏氣跌近半巴仙，報２１﹒５５銀。不過東亞（０００２３）跳高２格，報

１４﹒１元。

保險佬仲未跌完，今日又拖低大市，國壽（０２６２８）噚日公布季績，首三季純利

４７０﹒７８億人仔，按年跌逾一成八；績後仲要被銀河聯昌下調目標價至２３﹒９銀，漏氣跌

３巴仙，報１７﹒５６銀；中國平安（０２３１８）撻低近２巴仙，報８０﹒５銀；中國財險

（０２３２８）下滑近１巴仙，報５﹒３７銀。ＡＩＡ（０１２９９）撻低逾１巴仙，報

７５﹒６銀。



＊食品普遍好周黑鴨糟糕，避險資金湧物管表現勇＊

＊食品普遍好周黑鴨糟糕，避險資金湧物管表現勇＊



食品佬今日普揚，不過一開市呷哺呷哺（００５２０）就開始向下潛，皆因市前有大手成交

，呢一手價值７﹒５７億銀嘅６０００萬股交叉盤，搞到呷哺呷哺低開８巴仙，點知收市漲逾１

巴仙，７連陽報１３﹒９４銀。百勝中國（０９９８７）今日放榜成績掂，純利按年升近一倍，

彈逾３巴仙，報４２８銀。頤海國際（０１５７９）飛近３巴仙，報１０６﹒９銀。海底撈

（０６８６２）走上逾１巴仙，報５４﹒６銀。得發行１５﹒５億銀ＣＢ嘅周黑鴨

（０１４５８）朝早低開４巴仙，之後推持跌勢，收市唔見近８巴仙，報７﹒８３銀。

資金流入物管佬避險，物管佬普遍逆市上升，碧桂園服務（０６０９８）彈逾６巴仙，報

４９﹒１銀。新城悅服務（０１７５５）都飛逾６巴仙，報１９﹒５８銀。佳兆業美好

（０２１６８）跳逾７巴仙，報２２﹒３銀。而克而瑞叫大家「強力買入」嘅藍光嘉寶

（０２６０６）都爭氣，收市走上近１巴仙，報３６﹒２銀。

兩隻物管Ｂ仔聽日掛牌，有合景泰富（０１８１３）分拆出嚟超購嘅４３﹒４６倍合景悠活

（０３９１３），同埋世茂集團（００８１３）分拆出嚟超購１２﹒８６倍嘅世茂服務

（００８７３），孖屐都好期待呀，請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

