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29/10/2020 17:44

《真知灼見－溫灼培》重新審視英鎊匯價

　　《真知灼見》假使英國不能於今年底的「脫歐」過渡期結束前與歐盟達成「脫歐」協議，對
雙方也是不利，所以達成協議可視為雙方的共同利益。
　　在貿易上，英國確實需要歐盟多於歐盟需要英國，但始終英國位於歐洲，其海空領域與歐盟
不少成員國接連，過去由於是一家人，所以不用設界線，現在界線必須重新定立，尤其海域的界
線，因這會影響日後各方的捕魚業。相信，現在英國與歐盟在談判，正是有關安排。至於日後英
國貨物能否免關稅進入歐洲單一市場，這相信是英國最想在是次談判中達到的終極目標。不過，
為免於其他成員國也有離異之心，筆者認為歐盟是不會給予英國如此優厚的「脫歐」條款。

＊英國正式脫歐後，英鎊兌歐元料會上升＊
　
　　從筆者所閱讀的不同市場分析報告中，似乎大家均預期英國於今年底將能與歐盟達成一些很
初步的「脫歐」協議，主要是劃清各方的捕魚水域及航空界線。至於達成全面自由貿易協議，則
相信可能性不大，重點留意是最終英國輸往歐盟市場的貨物將要支付多少關稅。而市場普遍認為
，根據上述預期框架，如協議達成，不排除英鎊兌歐元匯率有機會攀上１﹒１５至１﹒２０之間
，亦即與現價約１﹒１０６９比較，英鎊有約５００多點升幅。
　　為何市場有如此估計呢？回觀過去３０年，現時英鎊兌歐元匯價不是最低，但距離最低水平
也不遠。換言之，市場可能認為英鎊匯價已夠低，就是日後要支付關稅也足以保持其出口競爭力
。所以，待正式「脫歐」後，英鎊不單不用再跌，相反待一切不穩定因素消除，反可使英鎊兌歐
元匯價上升。筆者計算過，從１９９０年１月至今（以每天收市價計算），英鎊兌歐元的平均價
為１﹒３３３４，即現時英鎊匯率較其３０年平均水平低約１７％。

＊美元大方向走弱，鎊匯有力重上１﹒３５＊
　
　　不論年底「脫歐」後英鎊兌歐元匯價能否如市場估計有約５００點升幅，要看「脫歐」後英
鎊兌歐元匯價會否不跌。假使筆者估計正確，美元長遠大方向有機會逐步走弱，料英鎊兌美元匯
價或許也有能力重上１﹒３５美元位置。就讓我們留意年底前英國與歐盟能否達成一些初步協議
。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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