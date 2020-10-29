《宏策俊見－陳俊業》淺談自創的「２３４選股法」（一）

《宏策俊見》作為管理股票組合的投資經理，筆者不時也被身邊友人「問冧把」，當然直接

提供股票號碼絕對不是問題，不過難得慶幸的是近期有朋友問到選股心得就很不同，說真的選股

票的確與「俾冧把」不同，買股票就像求職選公司，求職不只是為兩餐，也要求事業發展，所以

想要穩定投資回報就要長線，也要了解你的股票。而那些所謂「即日鮮」操作其實無疑等於「碰

運氣」，近乎毫無基本因素預測性可言，談何穩定投資回報？



＊不少行業或企業均有自身的生命周期＊



戰友們，若想談投資回報，便要嘗試了解自己正在買些怎樣的股票。事實上，在剔除短線波

動後，我們不難發現其實不少行業或企業均有自身周期，在美國以ＡＤＲ型式上市的可看看

Ｎｏｋｉａ（ＮＯＫＵＳ），Ｎｏｋｉａ是一間芬蘭公司，成立於１８６５年，其９０年代末至

２０００年初最為輝煌，股價由最初９４年的約１﹒５美元一度升至２０００年６月最高位的

６１美元水平，期間升幅最少４０倍。以市值計，高峰期的Ｎｏｋｉａ逼近２５００億美元，僅

次於當年的麥當勞及可口可樂，可謂一時無兩。惟隨著步入智能手機年代，Ｎｏｋｉａ由盛轉衰

，至今天股價已掉至約４﹒３美元。

如果覺得Ｎｏｋｉａ陌生，筆者可以再舉一個例子，匯控（００００５），匯控在２００８

年海嘯前的股價高位曾一度升穿１４０港元（調整後），全盛時期市值逼近１﹒８萬億港元，惟

現時股價已跌至約３２港元水平。面對低息環境、虛擬銀行競爭以及監管收緊等多個挑戰，現時

的匯控可謂已經不復當年的英勇。

如果各位戰友都能體會，隨著市場生態環境轉變，不同行業、不同企業皆須重新定位，各有

自身的生命周期，何不檢視一下今天買入的股票是處於增長期或是衰落階段呢？



＊「２３４選股法」的核心思路＊



若果戰友們能夠明白的話，可以再進一步引入「２３４選股法」的核心思路，「２３４選股

法」的全名為「２段式３角配置４維選股法」，當中核心須從４維選股法開始說起。４維，其實

是代表４種股票類型，而挑選這４種類型是為了尋找處於增長周期或具備生存能力的企業，而這

４類型態分別被定義為質量、成長、潛能和改善４種類型。



＊「質量」型股票＊



至於怎樣去理解這４個類型，筆者只要用求職選公司作例子，戰友們就應該很易明白。大家

都知道選中一間好公司很重要，因為一間好公司就是能帶給你穩定高額收入以及事業發展的機會

，然而，各人的要求或有所不同，先假設要求是高薪厚祿。「質量」型股票就是這種，其本身的

素質很好，企業盈利能力很高，若以求職公司為比喻，有可能就是國際級頂尖企業，或是投資銀

行，或是新興科技巨頭，如你加入後，待遇應該不會很差，是嗎？但是同樣的，希望爭奪這些優

質職位的求職者尤如天上繁星，當中不乏劍橋、哈佛、長春藤，碩士、博士、雙博士比比皆是，

若果你想進入，或先要付出很高成本才能入市，至少你也可能要去考一、兩個專業牌照、或是再

拿一個ＥＭＢＡ學位，對不對？「質量」型股票是第一種，風險是公司再增長的空間有限，而且

企業有走下坡的機會，好處是大得難以倒下，企業倒閉風險小。



＊「成長」型股票＊



至於第二類就是「成長」型，若用求職選公司來比喻就是那種成長速度很快的，例如公司用

兩年時間就可以拓展業務至準備上司級別的，雖然不像「質量」型一樣的已經能夠做到大而不倒

，而且最終能否成長至行業巨頭也是未知之數，但「成長」型股票的優勢在於有往績紀錄，而且

入市成本相對「質量」型便宜，但若是好貨，價格也難免被搶高，買入「成長」型股票須視乎後

勁，而「成長」有機會進化成「質量」型。



＊「潛能」型股票＊



至於第三類就是「潛能」型，不知道你身邊有沒有這類同學，當年同一個班房，他可以完全

不起眼，成績也沒有什麼特別，但出來工作一段時間後，你再與他見面時，他竟然已經煥然一身

，甚或可能已經名成利就。「潛能」型股票就像你用以３﹒７港元上市價買入騰訊控股

（００７００）一樣，上市初期可能十分不顯眼，但你對公司要有信念，當然公司也要能持續地

成長。相對「質量」型及「成長」型，「潛能」型就是不確定性最高的，但入場成本較低，潛在

回報則可能很大，若「潛能」型能起動，將能轉化成「成長」型。



＊「改善」型股票＊



最後就是「改善」型，這個類型和前三類型不同，部署須要相對短線，但也不至於「即日鮮

」。由於各類企業在其運行的大周期中，也會經歷小周期，投資「改善」型股票主要就是要捕捉

那些正在小周期改善階段中的企業，從而承接市場資金流入的漲勢，當然「改善」型的改善小周

期也有機會延續，繼而變成「成長」型，而原本的短期策略將會轉化為中長期策略。如「改善」

型股票的改善情況未能延續，則須持續更換。

以上就是「２３４選股法」中４維概念的簡述。基於篇幅有限，筆者未能向各位闡述

「２３４選股法」中的「二段式」及「三角配置」部分，期望能在以後的文章中能再度分享。

《晉裕環球資產管理投資研究部投資策略師 陳俊業》

