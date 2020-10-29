美期反彈，港股急跌後穩，收２４５８６跌１２２點五十天線失復得

《經濟通通訊社２９日專訊》歐美疫情持續嚴峻加上美國總統大選臨近，投資者不安情緒升

溫，隔晚美股三大指數急挫。期結日恆指今早低開４１８點報２４２９０點，騰訊

（００７００）、阿里巴巴（０９９８８）及小米（０１８１０）各跌逾２％，其後跌幅擴大至

最多４５０點見２４２５８點，十天、廿天、五十天線全失；隨Ａ場盤中回升，加上午後美股三

大指數期貨向上，恆指跌幅一度收窄至２９點，最終收跌１２２點或０﹒４９％，報２４５８６

點，僅失守十天線（２４６１９點），主板成交１３３１﹒８６億元增加０﹒４２％。國指收報

９９５５，跌７點或０﹒０８％。

科指股午後獲資金流入倒升，收報７６７５點，升１８點或０﹒２５％。

重磅股方面，建行（００９３９）今日收市後公布首三季業績，股價先軟０﹒７２％，報

５﹒４９元；匯控（００００５）跌１﹒０７％，報３２﹒３元；港交所（００３８８）升

１﹒５４％，報３８３﹒４元；友邦（０１２９９）跌１﹒３１％，報７５﹒６元。

Ａ股兩市低開高走，上證綜指收報３２７２點，升３點或０﹒１１％；深證成指收報

１３５１９點，升１３１點或０﹒９８％，總成交７８０２﹒７１億人幣增６﹒４３％。



＊科指低開高走，騰訊最高見６１４元＊



隔晚納指收挫３﹒７３％，為美股三大指數之中表現最差的指數，拖累今早科指低開逾

１﹒９％，午後隨權重股造好方見反彈。騰訊和美團（０３６９０）盤中再破頂，後者獲瑞信上

調目標價兼重申跑贏大市評級，收漲６﹒１４％，報２９７﹒２元；前者微升０﹒６７％，報

６０５元。小米（０１８１０）升１﹒８７％，報２１﹒８元，有報告稱其失落印度的市佔冠軍

地位。阿里巴巴跌１﹒５６％，報３０２﹒６元。ＡＳＭ太平洋（００５２２）首三季多賺逾

５４％，但股價未見造好，收跌１﹒７３％，報８２﹒５５元。中興（００７６３）第三季純利

按年大跌近６８％，股價走低６﹒７１％，報１７﹒８元，為本日表現最差科指股。

外媒引述消息指，美國官員已向科技業者說明，只要他們不將晶片用於華為５Ｇ業務，美國

會准許晶片公司向華為提供組件。惟相關概念股隨市遍淡，比亞迪電子（００２８５）跌

２﹒６６％，報３６﹒５５元；瑞聲（０２０１８）軟０﹒３６％，報４２元；舜宇

（０２３８２）跌０﹒７６％，報１２９﹒９元；長飛光纖光纜（０６８６９）跌１﹒８６％，

報１１﹒５８元。中芯（００９８１）卻升２﹒０９％，報２２元。

中資電訊股續挫，聯通（００７６２）走低３﹒４９％，報４﹒９８元；中移動

（００９４１）跌１﹒９４％，報４８﹒１元；中電信（００７２８）跌３﹒５３％，報

２﹒４６元；中信電訊（０１８８３）軟０﹒４％，報２﹒４７元。



＊避險資金利好美元，山東金績佳跌４﹒６％＊



疫情憂慮加劇，資金泊入美元避險，美匯指數重上９３關口，相對金股見沽壓。山東黃金

（０１７８７）第三季按年多賺近９５％，仍挫４﹒２９％，報１８﹒２８元。招金

（０１８１８）微升０﹒４％，報１０﹒１２元；紫金（０２８９９）軟０﹒６９％，報

５﹒７６元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）跌１﹒２３％，報１３６８元。

市場預料燃料需求將進一步下降，加上美國能源信息署指上周美油因產能增加而至庫存增幅

超預期，油價下挫。中海油（００８８３）跌１﹒５２％，報７﹒１５元；中石油

（００８５７）走低１﹒８％，報２﹒１８元；中石化（００３８６）首三季純利按年跌近

４５％，收軟０﹒３３％，報３﹒０３元。中海油服（０２８８３）走低２﹒７６％，報

４﹒９４元；Ｆ三星原油期（０３１７５）跌２﹒７１％，報２﹒５１２元。



＊國壽績後遭大行唱淡，收挫逾３％＊



國壽（０２６２８）首三季少賺１８﹒４％，新業務價值按年則升２﹒７％，差過中金和野

村預期，遭兩行下調目標價，收挫３﹒０９％，報１７﹒５６元。人保（０１３３９）首三季按

年多賺４﹒８％，業績表現跑贏同業，今平收報２﹒３４元。平保（０２３１８）跌１﹒８３％

，報８０﹒５元。太保（０２６０１）挫２﹒５６％，報２４﹒７５元。（ｎｓ）

