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即市新聞

29/10/2020 15:57

《樓市點評－汪敦敬》香港，何去何從？

　　《樓市點評》進一步強化後的深圳成為了大灣區龍頭、大腦、火車頭！筆者感到十分高興，
讓深圳主導，可能是香港唯一的「生路」！因為香港人近年不事生產，立法會只會「拉布」，區
議會亦不去建設，連教育界也不少人支持甚至提倡以破壞社會去作政治鬥爭！日前，與外母去到
旺角飲早茶，她望著彌敦道很唏噓地說：「條街終於有返欄杆了！」香港連路上的欄杆也被破壞
，甚至需要整年時間才能回復，談甚麼建設和競爭力？

　　中央仍給香港足夠的「生路」！

　　新的格局中雖然以深圳為龍頭，但仍定位香港為唯一的國際金融中心！香港仍有足夠空間以
科技與深圳結合，仍然可以發揮國際接觸面的獨有角色！與西方國家比較，我們香港仍然可以用
天堂來形容！

　　中國在過去一年風雨飄搖的天災人禍下，守著香港這世界金融中心後，下一步要做甚麼？我
們應該如何掌握世態？令香港可以好一點？筆者當然希望香港可以重振雄風呢！

　　新冠肺炎一疫很多西方國家都背信棄義，反而香港成為了最有信用的金融中心，外來資金皆
湧到香港來，香港Ｍ３屢創新高！港元成為更受重視的交易貨幣，可說是因禍得福！

　　香港的住宅供應量少，反令到樓市的調整不可能超越微調的份量！

　　既然香港金融中心地位和樓價可有效保持，加上國安法，所謂「攬炒」便走向失敗，所謂「
攬炒」有如武俠小說的「七傷拳」，在傷害自己的情況下追求傷害得對手更重！既然香港成功鞏
固了經濟結構，而受影響的板塊如零售、飲食等也能逐步回復，即是說最大損失的人自然是以自
殘爭取「攬炒」的人了。

　　中國正運用疫情下的優勢去面對西方國家，尤其是「五眼聯盟」的圍攻！在貿易市場上，我
認為是勝利的，不單只中美貿易戰，我們本來就已能穩守陣腳的，加上處理疫情的優秀效果，亦
令到國內的生產鏈及早回復，中央絕對可以用內循環，令經濟不需要依賴外國下能做到自我回復


　　很多人到現在仍然天真地認為中國疫情的數據是假的，說天真是因為其實香港亦掌握到中國
人來港的疫情數據，的確是表現最出色的，忽略了事實的人往往不斷錯失投資良機的。

　　中國的經濟不單止仍然是世界工廠，而且中國亦開始將平價的生產線搬了去老撾、越南等地
，以享受更高利潤，將適合在中國設廠的留在中國，中國的優勢不單止是工廠，而且是生產鏈和
物流鏈，多年前中國推出勞動法的時候，香港很多中小廠家都打算搬廠去印度，成本雖然較平，
但是印度的貪污及地方土豪割據，令香港很多廠家都回到中國，因為現實證明了：還是中國最好
。由此可見西方國家想取代中國的生產鏈，絕不容易！
　
　　未來中國的打拼就是高科技，在西方國家封殺下全面發展，那麼香港另一個傳統窗口角色可
以再次提供貢獻，就是吸收外國科技及成為有關資源的生口位，就如６０年代的中國被封鎖，香
港產生的轉口資源角色一樣，眼前的香港就是最有機會，香港可以利用其開放性來吸收及開發科
技，然後利用深圳進入全球最大的市場中國！當很多人以為中國是被圍攻的時候，其實我們看到
世界貿易組織、聯合國及世界衛生組織，我們都發覺在投票上，幫中國是大多數，所謂「五眼聯
盟」其實很多時都是少數人而已。

　　我要特別提醒想移民的朋友，移民應該以自己需要的生活方式是否實際配合目的地，移民不
是一個避難的方案，如果用風險去計算，移民的風險是數十年來最高的，尤其是西方國家經濟正
在走下坡軌跡，看瑞信的全球財富報告，最新它認為「疫情拖累美國人財富，中國家庭則更富裕
」。事實上，中國是一個已回復正財富增長的趨勢，而以倫敦為例是一個負增長的地方。

　　中國香港經濟可以前進發展，房地產拾級而上的升勢不會變！

　　我認為香港人要改善自己「實事不作為」及多怨言的態度！面對疫情，香港人不作為，所以
只得百多萬人去做檢測，不充分的檢測令到我們的疫情不可以歸零，受苦的就正正是「打工仔」
，面對經濟不可缺少的部分就是內地自由行來港，香港人亦不作為，不去積極準備及歡迎內地的
旅客，黑就是黑，白就是白，不需要模糊化，無疑香港人過去趕走了自己的幸福，未來重新珍惜
然後再上路，香港明天會更好！《祥益地產總裁　汪敦敬》
　
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