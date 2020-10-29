《樓市點評－汪敦敬》香港，何去何從？

《樓市點評》進一步強化後的深圳成為了大灣區龍頭、大腦、火車頭！筆者感到十分高興，

讓深圳主導，可能是香港唯一的「生路」！因為香港人近年不事生產，立法會只會「拉布」，區

議會亦不去建設，連教育界也不少人支持甚至提倡以破壞社會去作政治鬥爭！日前，與外母去到

旺角飲早茶，她望著彌敦道很唏噓地說：「條街終於有返欄杆了！」香港連路上的欄杆也被破壞

，甚至需要整年時間才能回復，談甚麼建設和競爭力？



中央仍給香港足夠的「生路」！



新的格局中雖然以深圳為龍頭，但仍定位香港為唯一的國際金融中心！香港仍有足夠空間以

科技與深圳結合，仍然可以發揮國際接觸面的獨有角色！與西方國家比較，我們香港仍然可以用

天堂來形容！



中國在過去一年風雨飄搖的天災人禍下，守著香港這世界金融中心後，下一步要做甚麼？我

們應該如何掌握世態？令香港可以好一點？筆者當然希望香港可以重振雄風呢！



新冠肺炎一疫很多西方國家都背信棄義，反而香港成為了最有信用的金融中心，外來資金皆

湧到香港來，香港Ｍ３屢創新高！港元成為更受重視的交易貨幣，可說是因禍得福！



香港的住宅供應量少，反令到樓市的調整不可能超越微調的份量！



既然香港金融中心地位和樓價可有效保持，加上國安法，所謂「攬炒」便走向失敗，所謂「

攬炒」有如武俠小說的「七傷拳」，在傷害自己的情況下追求傷害得對手更重！既然香港成功鞏

固了經濟結構，而受影響的板塊如零售、飲食等也能逐步回復，即是說最大損失的人自然是以自

殘爭取「攬炒」的人了。



中國正運用疫情下的優勢去面對西方國家，尤其是「五眼聯盟」的圍攻！在貿易市場上，我

認為是勝利的，不單只中美貿易戰，我們本來就已能穩守陣腳的，加上處理疫情的優秀效果，亦

令到國內的生產鏈及早回復，中央絕對可以用內循環，令經濟不需要依賴外國下能做到自我回復

。



很多人到現在仍然天真地認為中國疫情的數據是假的，說天真是因為其實香港亦掌握到中國

人來港的疫情數據，的確是表現最出色的，忽略了事實的人往往不斷錯失投資良機的。



中國的經濟不單止仍然是世界工廠，而且中國亦開始將平價的生產線搬了去老撾、越南等地

，以享受更高利潤，將適合在中國設廠的留在中國，中國的優勢不單止是工廠，而且是生產鏈和

物流鏈，多年前中國推出勞動法的時候，香港很多中小廠家都打算搬廠去印度，成本雖然較平，

但是印度的貪污及地方土豪割據，令香港很多廠家都回到中國，因為現實證明了：還是中國最好

。由此可見西方國家想取代中國的生產鏈，絕不容易！



未來中國的打拼就是高科技，在西方國家封殺下全面發展，那麼香港另一個傳統窗口角色可

以再次提供貢獻，就是吸收外國科技及成為有關資源的生口位，就如６０年代的中國被封鎖，香

港產生的轉口資源角色一樣，眼前的香港就是最有機會，香港可以利用其開放性來吸收及開發科

技，然後利用深圳進入全球最大的市場中國！當很多人以為中國是被圍攻的時候，其實我們看到

世界貿易組織、聯合國及世界衛生組織，我們都發覺在投票上，幫中國是大多數，所謂「五眼聯

盟」其實很多時都是少數人而已。



我要特別提醒想移民的朋友，移民應該以自己需要的生活方式是否實際配合目的地，移民不

是一個避難的方案，如果用風險去計算，移民的風險是數十年來最高的，尤其是西方國家經濟正

在走下坡軌跡，看瑞信的全球財富報告，最新它認為「疫情拖累美國人財富，中國家庭則更富裕

」。事實上，中國是一個已回復正財富增長的趨勢，而以倫敦為例是一個負增長的地方。



中國香港經濟可以前進發展，房地產拾級而上的升勢不會變！



我認為香港人要改善自己「實事不作為」及多怨言的態度！面對疫情，香港人不作為，所以

只得百多萬人去做檢測，不充分的檢測令到我們的疫情不可以歸零，受苦的就正正是「打工仔」

，面對經濟不可缺少的部分就是內地自由行來港，香港人亦不作為，不去積極準備及歡迎內地的

旅客，黑就是黑，白就是白，不需要模糊化，無疑香港人過去趕走了自己的幸福，未來重新珍惜

然後再上路，香港明天會更好！《祥益地產總裁 汪敦敬》



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