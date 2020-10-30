《缸邊麗評－熊麗萍》螞蟻招股巧設計，人人期望一身「蟻」

《缸邊麗評》螞蟻集團（０６６８８）招股上市的時間表擾攘一輪，終於在本周一

（２６日）正式發布上市日期，並於本周內完成認購程序，下周四（５日）掛牌買賣，似乎有點

速戰速決。但從招股定價、每手買賣單位等安排來看，大股東、包銷商似乎也絞盡了很多設計心

思，以滿足不同投資者的需要，甚而是上市後投資者的買賣心態及持貨取向。



＊基金散戶也照顧＊



螞蟻集團今次招股最令市場感到意外的是認購「入場費」。以近期大型新經濟股而言，不少

均以三位數字定價，入場費動輒也要萬元以上，而螞蟻最終招股價定為８０元，偏向靠近三位數

字，相信這個定價有助容納更多基金參與；因部分基金的投資指引列明投資的股份的市價水平（

例如：每股股價是１０美元以上等），以８０元定價可迎合基金及機構投資者的要求或口味。但

另一方面，以螞蟻今次集資金額及公司規模龐大而言，其他投資者的參與亦很重要，這可令股東

組合更廣泛。若參考騰訊（００７００）、阿里巴巴（０９９８８）每手１００股作標準，入場

費為８０００元，理論上散戶投資者也會接受，但螞蟻最終以更大眾化的入場費讓投資者參與，

結果是將每手買賣單位訂為５０股，每手４０００元，相信是希望吸納更多小投資者。



＊擁抱螞蟻無閉翳＊



螞蟻集團計劃發行Ａ股及Ｈ股各１６﹒７億股，Ａ股發售價為每股６８﹒６元人民幣（接近

８０港元），Ｈ股發售價每股８０元，Ｈ股公開發售４１７６﹒８萬股，佔今次發售股份的

２﹒５％，若超額認購２０倍以上，公開發售股份將增至佔１０％，即１﹒６７億股，以５０股

一手計算，即共有３３４萬手，但以目前市場預期超額認購一百倍及公開申請認購達１００萬份

，令公開認購獲分配的比率將較預期為低。事實上，每手買賣單位為５０股，抽中一首的投資者

的沽貨意欲亦較低，這個「設計」令市場貨源供求更加不平衡，對股價亦有幫助。



＊散戶分配比例高＊



今次螞蟻以Ａ、Ｈ股同步上市，也是２００６年工商銀行（０１３９８）上市以來，另一間

以Ａ、Ｈ股同步上市的內地企業。當年工商銀行申請認購者最少獲分配一手，當然，螞蟻集團並

非國有企業，每人一手的分配機會較低，惟筆者估計螞蟻集團亦偏向散戶獲分配比例較高，令更

多本港散戶持有螞蟻股份，有助在港更廣泛推廣集團品牌，並吸引更多投資者的眼球及股份交投

更活躍。

至於今次上市聘用的保薦人及全球協調人等，大部分屬美資投行，這是否希望避免出現美國

的「政治動作」影響上市進程？筆者也許想得太多了！

《駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍》



＊筆者並無持有上述股份



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