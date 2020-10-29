《鍾之日記》德法再封城，港股反覆跌，Ａ場獨自升

《鍾之日記》１０月２９日，香港天氣：陰。香江魚缸：升╱跌。祖國股市：升。



歐美新冠肺炎疫情告急，德國、法國宣布再實施封城措施，美國總統大選臨近，投資者恐慌

情緒升溫，隔晚道指瀉９４３點。隔晚美股三大指數急挫，道指瀉９４３點或３﹒４％，錄６月

１１日以來最大單日跌幅。香江魚缸期結日，恆指今早低開４１８點報２４２９０點，騰訊

（００７００）、阿里巴巴（０９９８８）及小米（０１８１０）紛跌逾２％，其後跌幅擴大至

最多４５０點見２４２５８點，十天、廿天、五十天線全失；不過，隨Ａ場盤中回升，加上午後

美股三大指數期貨向上，恆指跌幅一度收窄至２９點，最終收跌１２２點或０﹒４９％，報

２４５８６點，主板成交１３３１﹒８６億元增加０﹒４２％。

騰訊倒升、美團（０３６９０）表現勇，齊創上市新高。騰訊升０﹒６７％，報６０５元，

美團（０３６９０）收漲６﹒１４％，報２９７﹒２元。



＊五中全會閉幕，Ａ場連升三日＊



一連四日的中共十九屆五中全會今日閉幕，預料官方稍後將公布有關「十四五」規劃以及

２０３５年遠景目標的建議。

中共中央將於明日（３０日）１０時舉行新聞發布會，介紹五中全會精神，並答記者問。中

央宣傳部副部長王曉暉，中央政策研究室主任江金權，中央財經委員會辦公室副主任韓文秀，發

改委副主任，國家統計局局長寧吉喆，科學技術部部長王志剛等將出席。

憧憬新刺激政策落地，滬綜指低開高收，走出獨立行情。滬綜指開市跌１％，惟在維穩情緒

成為市場主調下，白酒及汽車板塊全日起跑拉動，盤中逆轉跌勢，滬指收升０﹒１１％，連升三

個交易日，報３２７２﹒７３點。兩市全日成交７８０３億人民幣，按日增加６﹒４％。



＊國壽純利縮，內險未止跌＊



內地險企陸續公布季績。中國人壽（０２６２８）昨收市後公告，頭三季純利４７０﹒７８

億元人民幣，按年跌１８﹒４％；每股基本盈利１﹒６６元人民幣。主要受傳統險準備金折現率

假設更新、手續費及佣金支出扣除政策調整，以及投資收益變化的變合影響。期間，新業務價值

按年升２﹒７％。單計第三季，國壽純利按年跌１７﹒７１％至１６５﹒４３億元人民幣。

國壽業績遜市場預期。中金認為，在投資收益拖累下國壽第三季度盈利略低於中金預期。由

於港股市場投資者對國壽２０２１業務增長的持續性感到擔憂，帶來Ｈ股估值折價，故下調其Ｈ

股目標價２０％至２４港元。

此外，銀河聯昌亦下調國壽目標價５﹒１６％至２３﹒９元，評級維持增持。

內險股近日持續受壓，國壽績後無懸念捱沽，今日收挫３﹒１％，報１７﹒５６元；早一日

（２７日）公布業績的平保（０２３１８）及新華保險（０１３３６）則個別發展，平保跌

１﹒８％，惟新華保險午後反彈２﹒６％；而中國財險（０２３２８）曾低見５﹒１４元至

２０１４年５月以來的低位，收市微跌０﹒６％。



＊渣打第三季盈利跌四成，稱考慮派息＊



渣打集團（０２８８８）公布，今年９月底止三個月的管理層中期報告，季內收入為

３５﹒１９億美元，按年跌１２％，按季則跌５％，而年初至今的基本經營收入則跌１％。另外

，季內支出維持２４﹒８億美元。信貸減值為３﹒５３億美元，按年增加２７％。第三季的除稅

前基本溢利為７﹒４５億美元，按年跌４０％，仍勝市場預期，除稅前法定溢利為４﹒３５億美

元，較去年同期跌６１％。

渣打首三季淨息差為１﹒３４％，按年跌３０個基點。單計第三季，淨息差１﹒２３％，按

年跌３８個基點，按季跌５個基點。

渣打行政總裁溫拓思表示，集團轉型計劃有助以良好的狀態應付宏觀經濟的風暴，集團的財

富管理及金融市場業務發展勢頭良好，將積極控制成本，雖然利率低企持續影響收入，但仍然具

備優勢實現財務目標，只是進程略為延遲。他指出，集團正進一步精簡組織架構，以強化零售業

務的發展重點、更有效地善用集團獨特的網絡，以及提升效率。他又指，將於明年２月２５日發

布２０２０年全年業績，鑒於集團資本水平強勁，董事會屆時會經諮詢監管機構後考慮恢復股東

回報。

渣打集團放榜後高開低走，累計全日價跌３﹒１％，報３７元。



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