  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/10/2020 10:04

《投資心得－潘鐵珊》國壽（０２６２８）新業務價值穩步增長

　　《投資心得》中國人壽（０２６２８）截至六月三十日止的中期業績，實現營業收入達
５０４４﹒３億元人民幣，跟去年同期比較增加１２﹒５％。而歸屬於母公司股東的淨利潤則同
比下降１８﹒８％至３０５﹒４億元人民幣。集團擁有強大的銷售隊伍及客戶基礎，而新業務價
值得到穩步增長，總保費內含價值首次超過一萬億元人民幣；加上價值和業務均穩中有進，料中
長線可維持增長趨勢。

＊雲架構推進集團轉型升級＊

　　集團以強化高質量發展和優化業務模式為目標。而疫情的出現更令科技發展加快，集團實施
的「科技國壽」建設成果加速投入應用，以互聯網和人工智能為重點，自主設計建成雲架構，以
推進集團轉型升級。尤其在疫情期間，集團更積極開展線上業務拓展，以保線下業務之不足；以
國壽大健康、中國人壽壽險ＡＰＰ等線上平台，推出全天候的「空中客服」，為客戶提供快捷理
賠、線上投保、電子保單等多項服務。此外，上半年個人客戶接近完全無紙化投保，理賠效率領
先同業。隨著數字化服務能力進一步增強，將有助國壽突圍而出，進一步擴闊未來市場空間。
另一方面，隨著市場一方面由短期的理財產品逐步轉型為以養老、健康產品為主，回歸保險本質
；集團在上半年的個險板塊亦注重價值導向，推進銷售管理的轉型和升級，使價值有逆勢增長的
表現。

＊上望２２元，跌穿１７元止蝕＊

　　而隨著內地人均消費增長，及人口老年化趨勢持續，人民對保險及養老的意識會更高，對養
老健康產品的需求亦看到會繼續上升。隨著疫情進一步回穩，有助中人壽打造養老保險品牌，也
為集團帶來一個增長亮點。可考慮於現價買入，上望２２元，跌穿１７元止蝕。《香港股票分析
師協會副主席　潘鐵珊》
（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）
　

【ｅｔｎｅｔ　Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ
Ｈｕａｗｅｉ　　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ
　
ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８
Ｈｕａｗｅｉ　　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
接通華為29/10/2020
「5G時代 - 新挑戰vs 新機遇vs 新生態」網上研討會
財經熱話28/10/2020
【螞蟻上市】孖展買螞蟻利息最低僅0.48厘　銀行券商點揀好？
中國故事28/10/2020
《神州經脈》人幣中間價逆周期因子淡出　A場收升外資八日後重返
財經熱話28/10/2020
【匯控績後】匯控季績有驚喜　市場憧憬恢復派息　高盛上望50元
FOCUS28/10/2020
【FOCUS】逆周期因子淡出　人幣隨美元波動勢加劇
開市Good Morning28/10/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：騰訊短線值博率不高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【etnet Bonus】賞 維柏健【健骨至尊500(無鈉維心配方)】

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>