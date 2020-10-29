《思前想後－郭思治》港股中期反彈料延至下月，首目標２５２５４

《思前想後》自踏進本月下旬後，大市將漸受即月期指轉倉及結算等相關活動所主導，從近

周之走勢看，大市經過六連升後終稍見回吐，情況屬正常現象。值得留意的是，恆指已多天重越

１０天線（２４６２２點）、２０天線（２４１６４點）、５０天線（２４５７４點）及

１００天線（２４７４５點），即單從移動線方面看，形態上該有利後市再伺機上試２５０天線

（２５４７４點）。另外，恆指１０天線亦己開始重越５０天線，即移動線方面再呈黃金交叉，

情況同樣有利後市之發展。而自９月２５日低位２３１２４點開始之回升，只要成交金額能稍作

配合，形態上該有利漸發展成新一輪之中期反彈，以一個中期反彈一般至少運行約６至８周計，

即代表繼１０月份後，１１月份亦有機會再進一步推升，而大市之首個上望目標該為９月１日之

高位２５２５４點，如能成功突破此關，另一個上望目標該為８月３１日之高位２５８４７點。



＊恆指１０天線重越５０天線呈現金叉＊



眾誠能源（０２３３７）去年底以６﹒５億元收購恆永環球投資有限公司，以進入加油站、

石油批發等領域，將公司定位為加油、加氣、充電站為主，以其他能源及新能源為輔的專業化科

技型零售服務商。隨著完成收購，公司現已增加６７座加油站，覆蓋中國東北部主要城市，包括

吉林省、遼寧省及黑龍江省等。另外，公司目前共營運２９座加氣站，其中包括２２座壓縮天然

氣，３座液化石油氣及４座混合加氣站。

該公司預計在２０２０年底約管理及經營１００個加油及加氣網絡，至２０２１年底將增到

２００至２５０個，到２０２３年底前希望達到４００至５００個，而目標在未來３５年管理及

經營１０００個加油、加氣、充電站網絡。目前公司已發出超過７５萬張會員卡，並有超過

１７０萬名用戶登記成為微信公眾號會員，此數據庫該可為公司制定更高質量的營銷計劃和拓展

其他新業務的機會。



＊眾誠能源目標上望７﹒６至８﹒２元＊



假設合併後，按２０１９年的業績計，眾誠能源賺３５００萬人民幣，而恆永環球投資有限

公司去年溢利為１﹒０２億元人民幣，相信該可帶動全年業績向好。目前公司仍會物色新業務，

即公司未來將會有頗大的發展空間。據聯交所披露，大股東於完成收購後以約５﹒１８元前後增

持６４４萬股，反映大股東對公司有信心。另外，需留意的是，現時介乎１０億元至５０億元市

值的能源公司，合理市盈率該為１８倍左右。以眾誠能源現價在６元計，配合完成收購後，按市

盈率約１８倍計，目標可上望７﹒６至８﹒２０元。

《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



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