《輪證高清－孫明哲》衡量牛熊窩輪不同特性，在槓桿風險間作取捨

《輪證高清》騰訊（００７００）本周再創上市高位，觀察到投資者繼續執行上周文章提到

的轉倉操作，不論是窩輪或牛熊證投資者，現時都應檢視手持產品的條款，看看會否因為股價上

升而變得價內，同時重新審視市場上產品，挑選最合適市況及自身策略的產品。

隨著騰訊股價的上升，認購證面值亦因而上升，以周二（２７日）收市計，行使價６５０元

以下的中期１００兌１證全都於０﹒２５元以上，高面值令其敏感度降低，價格跳動速度明顯變

慢令其吸引力大減。另一方面，太價外證容易受引伸波幅變化影響，及較低對沖值影響敏感度，

所以可宜考慮轉移至低面值輕微價外證，可留意騰訊購１１９２８，行使價６５０﹒５元，明年

１月到期，實際槓桿約９倍，是較貼價產品中低面值、高敏感度的選擇。



＊牛證槓桿更高，惟要注意收回風險＊



投資者可能發現近期騰訊認購證提供的槓桿較早前低，就算是更價外證槓桿也大約是１０倍

，但有更高的波幅風險，因此見部分投資者轉移留意槓桿更高的騰訊牛證，由於牛熊證有收回風

險，選擇時宜以風險作優先考量，選擇收回價較遠產品以減低收回風險，並可利用高換股比率如

５００兌１降低面值，更容易控制投資成本以控制整體風險。收回價５５０﹒１８元的騰訊牛

６５８１６距離現貨有約３０元差距，提供約１４倍槓桿，較中期價外購高，是一個可取的選擇

。

市場上有不同產品選擇，投資者可衡量不同產品的風險，牛證雖然有收回風險，但槓桿較高

，以上述兩隻產品計槓桿有５倍差距，投資者可因應自己風險胃納及策略評估這差距能否彌補收

回風險，又或是選擇收回價更遠的產品，可利用網站上的牛熊證搜尋器挑選合適的產品。

《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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