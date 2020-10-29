【五中全會】會議提出二零三五年基本實現社會主義現代化遠景目標

《經濟通通訊社２９日專訊》中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議，於２０２０

年１０月２６日至２９日在北京舉行。

出席這次全會的有，中央委員１９８人，候補中央委員１６６人。中央紀律檢查委員會常務

委員會委員和有關方面負責同志列席會議。黨的十九大代表中的部分基層同志和專家學者也列席

會議。全會由中央政治局主持。中央委員會總書記習近平作了重要講話。

全會聽取和討論了習近平受中央政治局委託作的工作報告，審議通過了《中共中央關於制定

國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二零三五年遠景目標的建議》。習近平就《建議（討論

稿）》向全會作了說明。



＊目標到２０２５年關鍵核心技術實現重大突破，進入創新型國家前列＊



全會提出了到二〇三五年基本實現社會主義現代化遠景目標，這就是：中國經濟實力、科技

實力、綜合國力將大幅躍升，經濟總量和城鄉居民人均收入將再邁上新的大台階，關鍵核心技術

實現重大突破，進入創新型國家前列；基本實現新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化，建

成現代化經濟體系；基本實現國家治理體系和治理能力現代化，人民平等參與、平等發展權利得

到充分保障，基本建成法治國家、法治政府、法治社會；建成文化強國、教育強國、人才強國、

體育強國、健康中國，國民素質和社會文明程度達到新高度，國家文化軟實力顯著增強。

廣泛形成綠色生產生活方式，碳排放達峰後穩中有降，生態環境根本好轉，美麗中國建設目

標基本實現；形成對外開放新格局，參與國際經濟合作和競爭新優勢明顯增強；人均國內生產總

值達到中等發達國家水平，中等收入群體顯著擴大，基本公共服務實現均等化，城鄉區域發展差

距和居民生活水平差距顯著縮小；平安中國建設達到更高水平，基本實現國防和軍隊現代化；人

民生活更加美好，人的全面發展、全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展。（ｗｌ）

