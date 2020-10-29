《法證攻防－林恩》港股業績期，外圍多焦點

《法證攻防》天氣漸涼，市場可謂「多事之秋」。外圍市場方面，第１９屆五中全會在北京

展開，歐美疫情反復，美國本周公布第三季度ＧＤＰ數據，而新一輪刺激方案仍未有著落。第

５９屆美國總統選舉於下周二（３日）舉行，總統、眾議院，參議院花落誰家即將揭曉。恆指７

月頭、８月尾高位，以及８月初、９月尾低位形成下降軌，目前於下降軌頂部好淡爭持，兩萬五

關口暫見阻力。ｉＢｏｎｄ ２０２０以及大型新股開始公開認購，港股本周二（２８日），周

三（２９日）交投依然活躍，大市成交金額分別錄得逾１３００億元。

港股步入新一輪業績期，周二匯豐控股（００００５）公布第三季度業績，期內列帳基準除

稅前利潤３０﹒７４億元美元，按年下跌３６﹒４５％，好過市場預期，按季則飆升１﹒８２倍

。匯控表示，會視乎業績表現，經濟前景預測，以及監管機構的指令，考慮會否就２０２０年派

發一次較為保守的股息。匯控股價周二飆升超過半成，挑戰３４元水平，是全日表現最好藍籌股

，翌日回吐３﹒４％。

雖然國內疫情得到有效防控，但保險業的銷售模式及線下活動依然受到約束。平安保險

（０２３１８）以及中國人壽（０２６２８）分別於周二、周三公布首三季業績。平保首三季度

實現歸屬於母公司股東的淨利潤１０３０﹒４１億元人民幣，同比下降２０﹒５％。國壽歸屬於

母公司股東的淨利潤為人民幣４７０﹒７８億元人民幣，同比下降１８﹒４％。

中資金融股建行（００９３９），工行（０１３９８）以及中信證券（０６０３０）等都將

於本周公布業績，科網股阿里巴巴（０９９８８）將於下周四（５日）公布季度業績。

《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》



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