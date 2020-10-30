《陸言堂－陳永陸》美股短期調整幅度或達１０％，投資者要小心

《陸言堂》在美國總統大選的結果存在不明朗因素下，加上美國新一輪救市方案，很難在美

國總統大選前出台，這相信才近日美股持續下跌的主要原因。要知道，就算新冠肺炎確診個案急

增，相信全球亦不會如第二季般，作出大規模的封國封城行動，因為這會令經濟陷入另一波意想

不到的壓力中。



當然，有分析認為，金融市場在第二季急速反彈，未有受各國的封國封城行動所影響，所以

就算再做一次相同的行動，亦不一定會影響全球金融市場的表現，可是要留心的是各國已在今年

，推出海量般的財政及貨幣政策，這是一個支持全球金融市場不跌反升的主因，但與此同時，由

於第二季所用的子彈已不少，各國還有多少資金可以動用，令全球金融市場可以避免因為新一波

疫情，而受壓出現調整？



故此，現在市場的憂慮其實有兩個：一、就是美國總統大選結果，可能會因為種種因素，而

要兩至三個星期才得知，最終令美國無法推出新的刺激經濟方案，令美國經濟再度陷入困局；

二、是如果拜登上場，會否大幅加稅，以及再度封城去應對疫情，從而令美國經濟再度出現危機

。故此，美股短期的調整幅度，可能仍達１０％，投資必須要小心。



相較而言，港股之前的表現，的確較為平穩，但期指結算因素，以及資金流入認購螞蟻集團

（０６６８８），乃是一個因素，但近日港股下跌的股份數量，遠較上升的數量為多，故此恆指

表現其實欠缺說服力，而今日（３０日）港股顯著下跌，亦屬正常的反應，因為期指結算已完，

而且當螞蟻認購今日截止後，港元的匯價反而有下跌的壓力，這反映出資金似乎除了認購新股外

，暫時無意流入港股之中，這對港股而言，其實少了一個憧憬。



而且，Ａ股理論上受外圍因素影響較少，但Ａ股在過去兩星期都似乎不太有上升動力，同時

亦似乎無力突破７月及９月份時的高位，同時五中全會似乎未有太多利好股市的因素，反而由於

螞蟻集團即將掛牌的影響，資金出現較為緊張的情況，影響了Ａ股整體表現。至於如果螞蟻上市

後，資金一旦釋放，Ａ股仍沒有起色，那到時就要小心提防。《獨立股評人 陳永陸》



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