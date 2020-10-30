  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/10/2020 16:36

《陸言堂－陳永陸》美股短期調整幅度或達１０％，投資者要小心

　　《陸言堂》在美國總統大選的結果存在不明朗因素下，加上美國新一輪救市方案，很難在美
國總統大選前出台，這相信才近日美股持續下跌的主要原因。要知道，就算新冠肺炎確診個案急
增，相信全球亦不會如第二季般，作出大規模的封國封城行動，因為這會令經濟陷入另一波意想
不到的壓力中。
　
　　當然，有分析認為，金融市場在第二季急速反彈，未有受各國的封國封城行動所影響，所以
就算再做一次相同的行動，亦不一定會影響全球金融市場的表現，可是要留心的是各國已在今年
，推出海量般的財政及貨幣政策，這是一個支持全球金融市場不跌反升的主因，但與此同時，由
於第二季所用的子彈已不少，各國還有多少資金可以動用，令全球金融市場可以避免因為新一波
疫情，而受壓出現調整？
　
　　故此，現在市場的憂慮其實有兩個：一、就是美國總統大選結果，可能會因為種種因素，而
要兩至三個星期才得知，最終令美國無法推出新的刺激經濟方案，令美國經濟再度陷入困局；
二、是如果拜登上場，會否大幅加稅，以及再度封城去應對疫情，從而令美國經濟再度出現危機
。故此，美股短期的調整幅度，可能仍達１０％，投資必須要小心。
　
　　相較而言，港股之前的表現，的確較為平穩，但期指結算因素，以及資金流入認購螞蟻集團
（０６６８８），乃是一個因素，但近日港股下跌的股份數量，遠較上升的數量為多，故此恆指
表現其實欠缺說服力，而今日（３０日）港股顯著下跌，亦屬正常的反應，因為期指結算已完，
而且當螞蟻認購今日截止後，港元的匯價反而有下跌的壓力，這反映出資金似乎除了認購新股外
，暫時無意流入港股之中，這對港股而言，其實少了一個憧憬。
　
　　而且，Ａ股理論上受外圍因素影響較少，但Ａ股在過去兩星期都似乎不太有上升動力，同時
亦似乎無力突破７月及９月份時的高位，同時五中全會似乎未有太多利好股市的因素，反而由於
螞蟻集團即將掛牌的影響，資金出現較為緊張的情況，影響了Ａ股整體表現。至於如果螞蟻上市
後，資金一旦釋放，Ａ股仍沒有起色，那到時就要小心提防。《獨立股評人　陳永陸》
　
【ｅｔｎｅｔ　Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ
Ｈｕａｗｅｉ　　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ
　
ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８
Ｈｕａｗｅｉ　　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
剖析天下30/10/2020
【美國大選】倒數4天：選舉人隨時反轉普選大局　賓州廿票最關鍵
財經熱話30/10/2020
【螞蟻上市】螞蟻破紀錄凍資逾萬億　155萬人瘋搶或可人人有份
財經熱話30/10/2020
【月結－多事之秋】內房股難炒　吼冬季取暖概念　騰訊阿里仍看好
財經熱話30/10/2020
【月結－多事之秋】港十月漲648點　下月還看美選戰及疫情發展
中國故事30/10/2020
《神州經脈》螞蟻集團A股凍資創紀錄　五中全會後A場急轉直下
中國故事30/10/2020
【五中全會】十四五重「實體」多過「虛擬」　科技自主成首要大事
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【etnet Bonus】賞 維柏健【健骨至尊500(無鈉維心配方)】

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>