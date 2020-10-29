《豪匯有期－陳健豪》人民幣短線抖抖氣，長線仍看好

《豪匯有期》美國總統選舉進入最後直路，金融市場觀望氣氛濃厚，市場炒作焦點離不開由

總統選舉、對疫情擴大的憂慮，從而拖累環球經濟復甦的動力，再到兩黨對紓困措施的拖拖拉拉

等，都成為市場不明朗因應。總統特朗普終於不認不認還需認，他承認大選前不會有新刺激經濟

方案。而選情方面，１２個搖擺州內，特朗普的支持度在其中９個州上升，令選情轉趨緊張。事

實上，美匯指數繼續在極為尷尬的水平、９月份從９１﹒７反彈至９４﹒７的中位數徘徊，一般

散戶在此水平入市值博率實在不高，但由於市場普遍認為拜登當上總統機會提高，而市場極度憧

憬新一輪經濟方案下，即拜登有機會推出比市場預期更高、預期為２﹒２－２﹒４萬億的經濟刺

激方案，但同時經濟不景他難有大幅加稅空間，代價是進一步飆升的政府赤字，而財赤佔ＧＤＰ

比例將由１６％提升至２０％左右，若財赤進一步上升而ＧＤＰ收縮將令數字升得更快，相信美

元下跌仍是主要方向。



美匯指數在４月至８月底持續下跌，美元兌人民幣亦正式在５月底時在７﹒１９見頂回落，

在１０月２１日一度低見６﹒６２水平的兩年多低位。繼人民銀行在１０月１２日將遠期售匯業

務的外匯風險準備金率，由２０％降回０％後，中國外匯交易中心昨晚（２８日）公布，近期部

分人民幣兌美元中間價報價行，已陸續將報價模型中的「逆周期因子」淡出使用，乃自２０１７

年５月引入以來，一度在２０１８年初恢復中性，到２０１８年中再次採用至今、近２年多以來

再次淡出，這個逆周期因子是當年為應對貶值壓力而出現的產物。１０月份人行連番出招，似乎

反映人行認為人民幣未有大幅貶值空間，自然在政策上可稍為放鬆，避免人民幣過分升值，令人

民幣匯率有雙向波動的機會，相信美元兌人民幣短期內難以升破６﹒６０關口。但中線美元大方

向下跌方向不變、人民幣受息差因素、抗疫成功、尤其是歐美疫情反覆進一步突出此因素下，長

期人民幣仍然有升值空間，建議中線已持有人民幣投資者可以不變應萬變，未持有投資者則可待

美元兌人民幣反彈至６﹒８０－６﹒８５間重新吸納。至於短線投資者若想捕捉短線在６﹒６０

－６﹒８０的波幅，港交所的人民幣期貨產品，相信可提供短線的交易機會。

《艾德證券期貨董事總經理 陳健豪》



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