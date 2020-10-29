《日入而息》渣打考慮恢復股東回報，中石油上季多賺３﹒５倍



《今天重點》﹡渣打（０２８８８）首三季淨息差１﹒３４％，有形股東權益回報跌至

５﹒５％；渣打首三季稅前基本溢利跌３０％，信貸減值增加２﹒６倍；渣

打第三季度除稅前基本溢利７﹒４５億美元，跌４０％；渣打指發布全年業

績時，會經諮詢監管機構後考慮恢復股東回報；恢復派息及回購最終決定仍

需視乎與監管商討結果

﹡中石油（００８５７）第三季多賺逾３﹒５倍至４００﹒５億元人民幣

﹡日出康城１３期共收９份標書，會德豐恆地獨資入標；港鐵鄧智輝指康城發

展告一段落，對招標結果感滿意

﹡會議提出二零三五年基本實現社會主義現代化遠景目標；會議提出「十四五

」經濟社會發展主要目標



《即日市況》﹡美期反彈，港股急跌後穩，收２４５８６跌１２２點五十天線失復得



《深滬股市》﹡滬綜指低開高收０﹒１１％，關注今日五中全會閉幕



《美元匯價》﹡歐元短線轉弱，下個支持位１﹒１６８０；歐元最新報１﹒１７１０╱１３

，日圓最新報１０４﹒１３╱１４



《公司業績》﹡渣打（０２８８８）首三季淨息差１﹒３４％，有形股東權益回報跌至

５﹒５％；渣打首三季稅前基本溢利跌３０％，信貸減值增加２﹒６倍；渣

打第三季度除稅前基本溢利７﹒４５億美元，跌４０％

﹡創陞控股（０２６８０）半年虧損增至６６４﹒６萬元，不派息

﹡白雲山（００８７４）首三季業績純利２６﹒６億元人民幣，跌近１６％

﹡微創醫療（００８５３）旗下心脈醫療首三季賺１﹒６２億元人民幣，按年

升４４﹒７９％

﹡香港寬頻（０１３１０）全年純利按年跌５４﹒７％，末期息３８仙；明年

派息目標較今年再增８－１０％

﹡深高速（００５４８）首三季純利按年跌７０﹒７５％

﹡青島港（０６１９８）首９個月純利按年上升０﹒０７％

﹡大連港（０２８８０）首９個月純利按年升３１﹒４８％

﹡南京熊貓電子（００５５３）首三季淨利潤大跌５０﹒３４％

﹡中國再保險（０１５０８）首九個月淨利潤按年增長３７％至６２億元人幣

﹡亞美能源（０２６８６）首９個月淨利潤按年減少約２９％至３﹒８億元人

民幣

﹡中石油（００８５７）第三季多賺逾３﹒５倍至４００﹒５億元人民幣

﹡中國交通建設（０１８００）首９個月純利按年下跌２４﹒７５％

﹡秦港股份（０３３６９）首９個月多賺１２﹒４％至９﹒６６億元人民幣

﹡澳博（００８８０）第三季盈轉虧１０﹒３１億，首三季累蝕２４﹒４４億

﹡中石化油服（０１０３３）首９個月純利按年下跌６８％

﹡福耀玻璃（０３６０６）首三季少賺近２７％至１７﹒２３億元人民幣

﹡比亞迪電子（００２８５）首九個月純利按年飆升逾３倍至４３億元人民幣

﹡重慶農村商業銀行（０３６１８）第三季少賺１０％至２５﹒９億元人民幣

﹡同仁堂科技（０１６６６）首三季淨利潤３﹒８３億元人幣，按年跌２０％

﹡復星醫藥（０２１９６）首三季純利按年升２０﹒１２％

﹡晉商銀行（０２５５８）首九個月淨利潤按年增近３％至１３﹒２３億元人

民幣



《公司資訊》﹡螞蟻（０６６８８）同期新股未足額，榮昌孖展暫錄２﹒７２億元；外電表

示螞蟻集團縮減對海外夥伴支持，並召回外派員工

﹡天兆豬業（０１２４８）今日開招，入場費７８３８元

﹡ＡＳＭ太平洋（００５２２）續受惠５Ｇ設備升級及內地半導體產品消費上

升

﹡中生製藥（０１１７７）抗腫瘤藥獲國家藥監局通過一致性評價

﹡中星（０００５５）出售一萬股騰訊（００７００）收益約８５萬元

﹡中電光谷（００７９８）合作發展江蘇南通生態產業園

﹡友邦（０１２９９）將繼續投資於亞洲保險業務發展，無計劃派特別息；對

本港保險前景仍有信心，銷售在疫情緩和時已見反彈；友邦投放１億美元設

「友邦獎學金」，每年資助１００名香港大學生

﹡海通證券完成對恆大汽車（００７０８）Ａ股第一期上市輔導

﹡佳民集團（０８５１９）與新加坡公司訂立未來股權協議

﹡周黑鴨（０１４５８）發行１５﹒５億元可換股債券

﹡阿里（０９９８８）「雙１１」將有逾８億名消費者、２５萬個品牌參與；

更多海外品牌以跨境電商方式接觸中國市場

﹡基石藥業（０２６１６）與ＬＣＢ就抗體偶聯藥物訂立授權協議，涉近４億

美元

﹡渣打（０２８８８）發布全年業績時，會經諮詢監管機構後考慮恢復股東回

報；恢復派息及回購最終決定仍需視乎與監管商討結果

﹡銀城國際（０１９０２）擬發行２億美元優先票據

﹡龍翔集團（００９３５）與塞拉尼斯南京訂立新十年碼頭倉儲服務合同

﹡港鐵（０００６６）鄧智輝稱康城發展告一段落，對招標結果感滿意

﹡匯豐全新綜合理財戶口「匯豐Ｏｎｅ」推出多重獎賞

﹡香港電訊（０６８２３）於ＴｈｅＣｌｕｂ推出綜合網上購物平台

﹡青島港（０６１９８）首９個月貨物總吞吐量按年增長４﹒４％

﹡信和夥平安智慧城市推企業創新計劃，於大灣區推動創新科技

﹡高銀（００５３０）有信心與接管人就出售高銀中心之爭議最終能夠解決

﹡海通恆信（０１９０５）將設立酒店行業專業子公司海通恆程融資租賃

﹡復宏漢霖（０２６９６）ＨＬＸ０３與原研阿達木單抗的療效相當



《國企紅籌》﹡廈門港務（０３３７８）Ａ股附屬悉售廈門路橋建材９５％股權

﹡招商局置地（００９７８）附屬售投資控股公司套８億元人民幣，另設合營

開發廣州地塊



《中國要聞》﹡機構料內地１０月官方製造業ＰＭＩ微降至５１﹒３

﹡上半年中國ＦＤＩ逆勢增，外交部表示顯示經濟強大韌性

﹡攜程梁建章稱「出境遊空缺」時期是發展國內旅遊機遇

﹡在新三板掛牌滿一年創新層公司獲准申報進入精選層

﹡人行１４００億逆回購利率持平，淨投放９００億

﹡中國統促會遭美國列為外國使團，涉施展惡意影響力

﹡美國首度打擊「獵狐行動」，８人被訴充當中國代理人

﹡深圳９月進出口同比增６﹒８％，規模創年內新高

﹡報告指１０月挖掘機國內銷量有望破２萬台增速超５１％；印度智能手機市

佔率三星重奪冠，小米跌落第二

﹡中國公募基金首三季賺逾１萬億元人民幣，持股集中度增長

﹡華為國內發布會明舉行，智能汽車解決方案將首度亮相；華為三大創新中心

落地濟南歷下區；華為王成錄：鴻蒙系統開發者版本料如約１２月發布

﹡外匯局修訂發布行政復議程序

﹡最高檢出台意見保障自貿試驗區建設

﹡上海正研究建設國際消費中心城市

﹡長三角一體化示範區發布生態環境管理「三統一」制度

﹡網易夥羅蘭貝格發布新產品，助品牌數字化升級

﹡商務部表示進博會下月４日上海舉行，習近平視頻發表演講；前三季網絡零

售額超８萬億，同比增近１０％；中歐投資協定已舉行８輪談判，冀年內完

成

﹡大陸證實最新對台軍事部署，強調始終有能力挫敗台獨

﹡去哪兒陳剛稱機票業務已恢復，火車票業務只恢復七成

﹡中共十九屆五中全會今閉幕，明早十點舉行新聞發布會

﹡發改委等１４部門發文促內需，支持餐飲恢復發展

﹡９月國企利潤同比增逾五成，首三季營收接近去年同期

﹡據報銀保監擬構建統一的保險公司非現場監管制度



《寶島快訊》﹡台股收跌１％，報１２６６２﹒９１點



《其他消息》﹡導遊工會料還有大旅行社推停薪留職，涉逾千名員工

﹡鍾翰林被控分裂國家罪，１月再提訊不准保釋

﹡陳帆訪問深圳，見證港鐵明天深圳公私合營項目簽約

﹡葉劉淑儀稱海外港人入籍他國，三年沒回港將失投票權

﹡政府批１０﹒５億建過渡房屋，料提供１９２４個單位

﹡警隊國安處擬設報料熱線，最快下月推出

﹡證監會暫時吊銷茂宸證券前持牌代表張詠儀牌照１２個月；證監會就應對基

金所涉及的氣候相關風險展開諮詢

﹡星展下調本港全年經濟預測至收縮７％

﹡調查指六成機構未定明年薪酬，倘加平均加幅１﹒７％

﹡李律仁稱互聯互通擴港金融業最大優勢

﹡法院確認高銀金融國際中心由接管人出售

﹡深股通額度全日用１９﹒４億元；滬股通額度全日用２１﹒２億元，陸股通

淨流入１８億

﹡陸金所稱ｉＢｏｎｄ個人最高認購逾百萬，平均認購３﹒４手

﹡花旗調查指連續三季有一成受訪者指現時屬置業好時機

﹡梁永祥本月底卸任地監局主席

﹡特區護照申請人明日起可於本地服務站或中國駐外使館領證

﹡中原表示日出康城１３期招標反應符預期，補地價額合理



《新冠肺炎》﹡本港新增３宗確診，樂民新村確診者與之前個案相關

﹡新加坡交通部長表示星港「旅遊氣泡」可能下月啟動

﹡達美匯景名褘三旅行社結業，旅議會暫未收到員工求助

﹡樂民新村住戶初步確診，連續３天本地零感染或斷纜

﹡馬會下月１０日起恢復六合彩每周攪珠兩次

﹡陳淑莊等三人酒吧聚會涉違反禁聚令，１２月再提訊

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