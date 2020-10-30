《日出而作》納指反彈１﹒６％惟蘋果盤後急挫，歐元４周低位

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２６６５９﹒１１ 升 １３９﹒１６點╱ ０﹒５２％

標普５００ ３３１０﹒１１ 升 ３９﹒０８點╱ １﹒１９％

納斯達克 １１１８５﹒５９ 升 １８０﹒７２點╱ １﹒６４％

倫敦富時１００ ５５８１﹒７５ 跌 １﹒０５點╱ ０﹒０２％

法蘭克福ＤＡＸ １１５９８﹒０７ 升 ３７﹒５６點╱ ０﹒３２％

巴黎ＣＡＣ４０ ４５６９﹒６７ 跌 １﹒４５點╱ ０﹒０３％



﹡香港時間７：４３ａｍ美元兌日圓１０４﹒５９，歐元兌美元１﹒１６８０



《最新資訊》﹡林達民稱樓市需時康復，恆地（一）部明年推盤高峰年

﹡拜登最新勝率升至８９％創新高，於佛羅里達州續領先

﹡調查指港商戶看好來年業務有望回升

﹡榮昌生物孖展１８億超購３﹒５倍，天兆豬業（０１２４８）未足額

﹡信銀國際表示認購總額暫比上次升近六成，平均９萬元

﹡東亞（０００２３）及華僑永亨減短存息

﹡萬國數據（０９６９８）超購逾５倍，一手中籤率達８０％

﹡螞蟻（０６６８８）Ａ股網上發行最終中簽比率０﹒１２７％；螞蟻今截飛

孖展錄４７２８億元，超額認購１４１倍

﹡Ｉ﹒Ｔ（００９９９）中期虧損擴至逾３億元，不派息

﹡中金（０３９０８）第三季純利逾１８億人幣，同比增４６％

﹡中國通號（０３９６９）第三季純利近９億人幣，同比升６１％

﹡中譽集團（００９８５）建議８０股併１股，每手改１０００股

﹡伊泰煤炭（０３９４８）第三季純利２億人幣，同比挫７８％

﹡利福國際（０１２１２）擬購倫敦商業物業

﹡招商證券（０６０９９）第三季純利漲１﹒３倍

﹡美高梅中國（０２２８２）上季經調整ＥＢＩＴＤＡ轉虧損７﹒３１億元

﹡茂宸（００２７３）斥２﹒４億元認購螞蟻（０６６８８）３００萬股

﹡泰格醫藥（０３３４７）第三季純利增８１％

﹡偉俊（０１０１３）建議１０股併１股，每手改２萬股

﹡偉業（０１５７０）逾１１億元售惠州物業項目，料收益２億元

﹡凱升（００１０２）賭場第三季ＥＢＩＴＤＡ負轉正

﹡創維集團（００７５１）首三季持平賺５﹒４５億人幣

﹡華商（００２０６）２﹒３億人幣售青島地皮，料賺３５００萬人幣

﹡進階發展（０１６６７）控股權易手，今早復牌

﹡郵儲行（０１６５８）第三季純利按年升逾１３％，首九個月跌近３％

﹡意馬（００５８５）續沽恆大汽車（００７０８）股份，料賺６６９０萬元

﹡萬科企業（０２２０２）第三季純利７３億人幣，同比升１５％

﹡鄭州銀行（０６１９６）第三季純利按年跌２２％



《國企紅籌》﹡安徽皖通高速公路（００９９５）首三季純利按年挫逾４３％

﹡莊園牧場（０１５３３）首三季淨利潤６２２萬人幣，挫８３﹒７％

﹡中信資源（０１２０５）沽大錳（０１０９１）收益１億元

﹡中遠海能（０１１３８）第三季純利升２﹒７倍

﹡中鐵建（０１１８６）中標重大項目涉８８８億人幣

﹡青島啤酒（００１６８）第三季純利增逾１５％

﹡重汽（０３８０８）上市附屬濟南卡車擬籌逾８０億元

﹡海通證券（０６８３７）第三季純利升６２％

﹡新天綠色能源（００９５６）第三季盈轉蝕５６７萬人幣

﹡新華文軒（００８１１）上季多賺逾６％；購成都辦公物業估值近２億人幣

﹡粵海投資（００２７０）９個月純利跌６﹒２％

﹡中信銀行（００９９８）第三季純利１１４億人幣，同比跌８﹒６％

﹡建設銀行（００９３９）第三季純利６８２億人幣同比跌４﹒１％



《神州民企》﹡比亞迪（０１２１１）第三季純利漲逾１３倍



《中國要聞》﹡發改委表示新能源汽車產業發展規劃或於下周公布

﹡深圳證監局部署整治非法薦股、場外配資等違法活動

﹡Ｍｏｄｅｒｎａ料下月提交疫苗三期臨床測試初步數據

﹡山東乳山有進口急凍豬肉製品及包裝被驗出新冠病毒

﹡全國昨新增２５宗確診，山東再現本地感染

﹡全球單日新增病例破５０萬創新高，累計近４５００萬

﹡新加坡下周五撤銷中國及澳洲維多利亞州旅客入境限制

