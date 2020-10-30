《華爾街內望》美國經濟數據強勁，美股反彈道指漲１３９點

《經濟通通訊社３０日專訊》美國最新經濟數據強勁，緩解市場對病例激增的不安情緒，美

股周四（２９日）反彈。

道指漲１３９點或０﹒５２％，報２６６５９點。標指漲３９點或１﹒１９％，報３３１０

點。科技股公布季績前大漲，納指漲１８０點或１﹒６４％，報１１１８５點。

美國商務部表示第三季錄得歷史性增長，因為華府向經濟注入逾３萬億美元救助資金，刺激

消費者支出，而另一份報告顯示上周初次申請失業金人數下降。

民主黨總統候選人拜登全國民調支持率遙遙領先總統特朗普，但兩人在可能決定大選結果的

關鍵州份不分上下。

投資者預期蘋果、亞馬遜、Ａｌｐｈａｂｅｔ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ盤後將公布強勁業績，紐

交所ＦＡＮＧ＋ＴＭ指數收漲３﹒８５％。

亞馬遜第三季營收超預期，因為疫情促使更多人在其平台購買雜貨和其他必需品，惟盤後跌

１﹒５８％。

另外Ａｌｐｈａｂｅｔ第三季恢復營收增長，並增至４６１﹒７億美元，因為企業重新開始

將資金投入廣告，盤後漲７﹒９％。

其他個股方面，Ｐｉｎｔｅｒｅｓｔ營收勝預期，公司預計廣告支出將出現反彈，公司股價

飆升逾２６﹒９％。

Ｍｏｄｅｒｎａ亦勁升８﹒４％，公司表示將於下月公布疫苗後期試驗初步數據。

指標十年期國債收益率升５個基點至０﹒８３１％，兩年期國債收益率持平於

０﹒１５３％。（ａｌ）

