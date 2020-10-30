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即市新聞

30/10/2020 07:50

《華爾街內望》美國經濟數據強勁，美股反彈道指漲１３９點

　　《經濟通通訊社３０日專訊》美國最新經濟數據強勁，緩解市場對病例激增的不安情緒，美
股周四（２９日）反彈。
　　道指漲１３９點或０﹒５２％，報２６６５９點。標指漲３９點或１﹒１９％，報３３１０
點。科技股公布季績前大漲，納指漲１８０點或１﹒６４％，報１１１８５點。
　　美國商務部表示第三季錄得歷史性增長，因為華府向經濟注入逾３萬億美元救助資金，刺激
消費者支出，而另一份報告顯示上周初次申請失業金人數下降。
　　民主黨總統候選人拜登全國民調支持率遙遙領先總統特朗普，但兩人在可能決定大選結果的
關鍵州份不分上下。
　　投資者預期蘋果、亞馬遜、Ａｌｐｈａｂｅｔ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ盤後將公布強勁業績，紐
交所ＦＡＮＧ＋ＴＭ指數收漲３﹒８５％。
　　亞馬遜第三季營收超預期，因為疫情促使更多人在其平台購買雜貨和其他必需品，惟盤後跌
１﹒５８％。
　　另外Ａｌｐｈａｂｅｔ第三季恢復營收增長，並增至４６１﹒７億美元，因為企業重新開始
將資金投入廣告，盤後漲７﹒９％。
　　其他個股方面，Ｐｉｎｔｅｒｅｓｔ營收勝預期，公司預計廣告支出將出現反彈，公司股價
飆升逾２６﹒９％。
　　Ｍｏｄｅｒｎａ亦勁升８﹒４％，公司表示將於下月公布疫苗後期試驗初步數據。
　　指標十年期國債收益率升５個基點至０﹒８３１％，兩年期國債收益率持平於
０﹒１５３％。（ａｌ）

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