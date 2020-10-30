《運籌帷幄－梁業豪》迎接走勢飄忽的市況

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則分別屬於偏好和偏淡。近日美股於美國總統選舉前表現明顯向淡，確認正處於短期調整中

，不利港股顯著再升。市況所見，昨天（２９日）裂口低開後急速回升的市況令好淡雙方皆感到

困惑。一方面，淡友未能將大市推至前跌浪底之下；另一方面，好友於前升浪頂被迫急忙退守，

港股後市實在不明朗。

估計下周初港股投資者的應市信心會受美國總統選舉結果所影響，好淡雙方均多會採取觀望

態度。雖謂預期大市的波幅會暫時下降，期間走勢將易呈飄忽，投機者應市時須格外小心。近日

市況所見，部分科技股與國企股出現積極的買盤，證明於調整市況中依然不乏大戶買家的支持。

本欄認為，只要這個上升動力不減，港股大市顯著急挫的機會不大，特別是科技股的下跌動力已

較前明顯減弱。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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