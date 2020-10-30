《窩輪匯智－劉嘉輝》市況趨波動，留意對沖準備

《窩輪匯智》下周美國大選周，投資者觀望氣氛濃，加上歐美疫情再度升溫，都左右市場表

現，美股本周轉趨波動，連帶港股周五（３０日）午後亦出現急跌的情況。恆指再度回試兩萬四

的關口，結束過去四星期的升勢，連環失守１００天及２０天線的位置。

隨市況急挫，反映市場波動性預期的恆指波幅指數周五急升至２７樓上，此為逾３個月高位

，過去半年高位見３８﹒８９、低位為１７﹒６８。引伸波幅反覆抽升，對窩輪來講是有正面帶

動作用，特別是一些相對價外及短年期的產品，在引伸波幅上升的情況下，本來行使機會極低而

變成或有機會，價格變化以百分比計或不少。投資者若認為引伸波幅或續上升可考慮以窩輪入場

，但當心如引伸波幅下調，將變相利淡窩輪價格。

針對目前指數打破過去四周上升的勢頭，投資者若認為港股或會回調，欲為持有的正股作對

沖，可考慮以相關認沽證作準備，若市況再回軟，引伸波幅再升的話，窩輪價格則會受惠看中股

價下跌方向，以及引伸波幅上升兩方面的利好，獲得較單單是正股股價回落為大的升勢。更多詳

情可上匯豐輪證網站ｗｗｗ﹒ｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｈｓｂｃ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ查詢。

《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



＊產品無抵押品，投資者或無法收回全部應收款項。



＊本文由香港上海匯豐銀行有限公司發行。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品

。



＊結構性產品價格可急跌或升，投資者或損失所有投資。投資前應了解及獨立評估風險，需要時

諮詢專業建議。



＊作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。

