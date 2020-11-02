《青工俠說－廖錦興》香港年青向上流動新契機

《青工俠說》「青年人的朝氣是社會可貴的東西，沒有它，不能前進；老年人的經驗、持重

，也是可貴的東西，沒有它，社會沒有基礎」已故中國法學家和教育家謝覺哉這樣形容兩代人對

社會的貢獻和重要作用。誠然，對一個可持續發展的社會來說年青人的角色是非常重要，因此年

青人的想法和能力便是社會未來的根基，而每一個城市都有其獨特的歷史和文化背景，香港這片

福地擁有傳統中國文化又有１５５年殖民地的西方社會制度，確實是得天獨厚，但跟主要國際城

市一樣，年輕一代都受到強大的地緣競爭、高不可攀的房價和政治氛圍所影響，認為向上流動的

機會減少，甚至出現跨代貧窮問題。



根據香港青年組織「青年議會」（Ｙｏｕｔｈ Ｃｏｕｎｃｉｌ）的一個網上問卷調查，其

中一個問題是「你認為香港年輕人向上流動的機會很少或者沒有的原因？」，最多年輕人認為

「社會沒有足夠向上流動的渠道」（４１％），其次是「社會經濟發展放緩，向上流動機會減少

」（２４％）和「政府對青年發展投入和支援不足」（２１％），可見年輕一代對個人未來發展

缺乏信心。



中國國情研習促進會（香港）在日前舉辦一個網絡研討會，主題為「如何增加香港年輕人向

上流動的機會」，並邀得香港城市大學專業進修學院副院長梁偉強博士（Ｄｒ Ｊｏｈｎ

Ｌｅｕｎｇ）及香港數碼港青年創業及職業發展項目負責人黎達成先生（Ｒｅｘ Ｌａｉ）分享

從教育機構和推動創科及青創的機構角度分析目前年輕人對向上流動的現況，並提供相關的方法

和建議。梁博士表示年輕人應該從多方面學習不同的知識，獲取多元化的知識，為日後創業或就

業打好基礎，而香港城市大學專業進修學院也提供不同的學習和實踐機會予年輕人如短期再培訓

練班及專業進修課程，並有在職學習計劃又或受年青人歡迎行業的實習計劃，不單只是學習對於

表現優秀的學生還能有機會直接聘請的機會。梁博士更鼓勵年青人具備對ＡＢＣＤ四大核心技術

：Ａ（Ａｒｔｉｆｉｃｉａｌ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ，人工智能）、Ｂ

（Ｂｌｏｃｋｃｈａｉｎ，區塊鏈）、Ｃ（Ｃｌｏｕｄ Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ，雲端計算），以

及Ｄ（Ｂｉｇ Ｄａｔａ，大數據）最新發展的認識，應該有「學得最快、變得最快的能力」。

再者年青人在互聯網年代也要有Ｄｉｇｉｔａｌ Ｃａｕｔｉｏｎ，必須要對網上的言論或行為

負責及承擔後果。



而Ｒｅｘ強調年輕人的潛力大、創意無限，若能主動積極爭取創業機會，縱使在經濟下滑的

情況下，仍有不少商機或就職機會，亦鼓勵在學時期嘗試創業。別只選擇自己喜歡的工作，而排

除其他工種也有機會發揮自己能力，增強適應力。Ｒｅｘ亦建議年青人應該有Ｔ－Ｓｈａｐｅ學

習形態，不只有直線的傳統學習和知識，也有橫向的廣泛知識闊度，擴闊視野更能與社會接軌，

對創業或就職非常有幫助。其實，香港年青人具有敏銳觸覺、做事有效率和國際都會的視野，而

這些也是企業對人才的要求，當前香港面對全球疫症和地緣政治的經濟挑戰，我深信憑著年輕一

代的創造力和活力，香港必定能跨過逆境再創高峰。《香港青年工業家協會當然顧問 廖錦興》

