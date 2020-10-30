《專家之言－麥嘉嘉》美國大選將令市場波動，宜結果出爐後再部署

《專家之言》美國總統大選舉行在即，勢必為股票市場增加波動。由於選舉所產生的政治風

險不確定性增加，預料於選舉前後市場風險胃納下降，部分風險資產或有機會面對沽售壓力。投

資者將觀望選舉結果後才積極進行部署。雖然目前民主黨參選人美國前副總統拜登的民調結果顯

示其勝出的機會較大，然而押注選舉結果所衍生的投資決定是危險的。即使民主黨人勝出，但在

國會選舉中若只擁有參議院輕微過半數，亦會對後來的施政造成困難。當中最值得關注的為新一

輪財政刺激措施內容及推出時間。現在普遍預期於大選前推出財政刺激措施的機會不大。無論最

終選舉結果如何，刺激措施的出台亦有待兩黨達成一致意見後才能推出。由於整個過程中的不確

定性太多，我們建議短線暫時減持美股持倉，待選舉結果塵埃落定及刺激措施明朗化後始作部署

。



＊十四五規劃加快５Ｇ網路建設＊



另外，中共第十九屆五中全會主要議程包括制定第十四個五年規劃。今次會議提出２０３５

年遠景目標，在設定每年經濟增長目標的同時，增加科技、文化、資源環境等範疇的綜合目標。

會議期間，工信部表示要將５Ｇ、集成電路、生物醫藥等重點領域納入「十四五」規劃。為加快

傳統產業升級及推動新興產業發展，內地將加快推動新型基礎設施建設布局，加快５Ｇ網路建設

，完善５Ｇ商業模式和業務應用。投資主題包括５Ｇ與雲計算、大數據及人工智慧。



＊看好內需板塊，建議投資者收集龍頭＊



信貸方面，我們繼續看好中國信貸。隨著環球指數相繼納入中國債券，未來預料資金將持續

流入內地債市。事實上，中國債券市場規模達１４萬億美元，僅次於美國債券市場的４５萬億美

元。中國債券市場在當前疫情下，為投資者提供分散風險及可觀收益好處。無論在岸或離岸美元

債與成熟市場的股市相關性都較低。我們認為內地出現系統性信貸危機的風險相對低。股票策略

上，在「雙循環」政策下，料內地將推出更多刺激內需的政策。我們繼續偏好內需主題板塊，包

括汽車、食品飲料、醫療保健及互聯網消費等，建議投資者可趁調整收集板塊龍頭。

《申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉》

（筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。）

