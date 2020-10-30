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30/10/2020 17:40

《台股攻略－馮偉明》蘋果股價急跌，台股遇冷峰

　　《台股攻略》蘋果業績雖然好過市場預期，但ｉＰｈｏｎｅ出貨量不如預期，拖累供應鏈股
份持續轉弱，科企股受壓，指數收市跌１１６﹒５７點，收１２５４６﹒３４點，成交金額為新
台幣１９７２﹒６５億元。
　　各個版塊走勢一致向下，權值股持續受壓，台積電、鴻海、大立光及聯電等權值股同步轉弱
，聯電在賣壓下股價收市重挫近７％，收新台幣３０﹒７元。ＩＣ設計股中包括凱鈺、揚智、祥
碩、矽統及威盛股價分別有４％至６％跌幅。５Ｇ股中包括台揚、宏捷科、昇達科及啟碁等同樣
有沽壓，拖累股價下挫１至２％。面板股群創及友達亦同步下挫，群創跌超過３％，彩晶、智晶
、州巧及元太同步轉弱。傳統金融股安泰銀、京城銀、上海商銀、三商壽、新光金、台企銀及華
票跌幅為１％以上。
　　美股本周連番急跌，市場氣氛由觀望慢慢轉至避險，台股受壓。預料下周美國總統大選前後
，波幅更為擴大，若短線跌穿１２５００點支持，將出現更深調整。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
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