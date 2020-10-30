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30/10/2020 12:03

【企業盈喜】德林控股（１７０９）料半年虧轉盈最少６５００萬元

　　《經濟通通訊社３０日專訊》德林（０１７０９）公布截至今年９月底止六個月錄得公司　
擁有人應佔溢利淨額不少於６５００萬元，而上年同期公司擁有人應佔虧損淨額約４７５０萬元
。虧轉盈主要由於（１）集團將現有業務拓展至提供財務服務，有關服務於２０１９年１１　月
展開；及（２）期內錄得金融資產公平值收益。
　　該公司預期１１月中公布業績。（ｅｃ）

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