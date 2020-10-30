【企業盈喜】德林控股（１７０９）料半年虧轉盈最少６５００萬元

《經濟通通訊社３０日專訊》德林（０１７０９）公布截至今年９月底止六個月錄得公司
擁有人應佔溢利淨額不少於６５００萬元，而上年同期公司擁有人應佔虧損淨額約４７５０萬元
。虧轉盈主要由於（１）集團將現有業務拓展至提供財務服務，有關服務於２０１９年１１ 月
展開；及（２）期內錄得金融資產公平值收益。
該公司預期１１月中公布業績。（ｅｃ）
etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei
|開市Good Morning30/10/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：李寧為體品股首選
|市場動向30/10/2020
華為與高峰進修學院攜手培育本地人工智能人才
|樓市「胡」言30/10/2020
【樓花買家會遇到爛尾樓風險嗎？】
|中國故事29/10/2020
《神州經脈》五中全會閉幕 螞蟻A股啟申購 維穩情緒濃滬指收升
|FOCUS29/10/2020
【FOCUS】嚴冬恐令第二波更致命 2027年「革命」在前?
|開市Good Morning29/10/2020
《開市Good Morning》林家亨：物管股未到買入時機
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰