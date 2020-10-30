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即市新聞

30/10/2020 12:13

《窩輪豪情－梁業豪》１０月向好，１１月仍望偏好

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為資訊科技業、
工業與綜合企業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為美團
（０３６９０）、騰訊（００７００）與中芯國際（００９８１），可用作買入其相關認購權證
或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選
華潤電力（００８３６）、信和置業（０００８３）與中國平安（０２３１８）。
　　個別近日呈現調整的股票，如小米（０１８１０）、美團、港交所（００３８８）等均見買
盤回增，給投資者大市跌不下去的感覺。客觀而言，本月港股的整體表現屬於向上，好友大戶一
直控制了大局，只曾兩度退回低位守關，卻未見淡友把握機會收回大部分失地。港股中期後市不
算明朗，但基本上仍屬偏好，只怕美國總統選舉的結果會令下跌動力突然急增，破壞中期偏好的
局勢。至於歐美疫情，相信對港股影響較小，皆因內地與本港的疫情均已基本上受控。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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