【月結－多事之秋】港十月漲６４８點，下月還看美選戰及疫情發展

《經濟通通訊社記者李皆穎、吳藹林３０日報道》全球疫情似乎再有反彈跡象，有指進入冬

季疫情散播加劇，加上美國總統大選進入最後直路，中美關係再成為議題，環球股市走勢波動。

不過，港股似乎低位反彈，本港疫情有轉好跡象，加上政府對限聚令鬆綁，使得港股整月反彈

６４８點或２﹒８％，科指更升４４６點或６﹒３％。對於１１月走勢，專家認為仍要觀望美國

大旗結果以及被疫情發展。



＊本月科指升６﹒３％國指漲３﹒９％，跑贏恆指＊



港股１０月首個星期表現向好，染上新冠肺炎的美國總統特朗普極速康復出院，加上本地消

費復甦，港股重上兩萬四關，全周漲６６０點。第二星期，國家主席習近平南下巡視深圳，為周

初港股帶來提振，惟後段出於美國財政紓困方案和疫苗研發現阻滯消息，恆指全周只升２６７點

。第三周起，美國大選進入最後直路，市場持續關注相關消息及美國財政刺激方案能否達成，美

股逐步回穩，帶動港股再行上升，港股全周升足五日，累漲５３１點。

本周港股反覆下挫，雖然港府對限聚令鬆綁，但受美股氣氛拖累，其中歐洲部分國家開始封

城，加上美國大選進入最後直路，美股道指更曾於本周三（２８日）大跌逾９００點，令投資者

態度審慎，因此拖累本周港股跌８１１點。

總結港股１０月走勢波動，全月累升６４８點或２﹒７６％，高低波幅達１２９６點，最高

見２４９７０點，最低報２３６７４點。國指整個１０月份在９４０１至１０１６１之間波動，

最終收報９７６０點，全月升３６２點或３﹒８６％。科指整個１０月份在７０４９至７８７８

點之間波動，最終收報７５３４點，全月升４４６點或６﹒３％。



＊美國大選花落誰家，券商看法不一＊



美國大選進入最後直路，對於特朗普或拜登當選對股市有何影響，信誠聯席董事張智威對

《經濟通通訊社》表示，認為特朗普連任機會頗大，而特朗普當選則消除不明朗因素，因為大家

都了解到過去他的對華策略；但相反，假如拜登當選的話，在新人事新作風下，大家需觀望對華

政策，是寬鬆是收緊不一定，加上現時拜登兒子醜聞跟身，因此如果他當選的話股市未明朗情況

更加顯著。

第一上海證劵首席策略師葉尚志對《經濟通通訊社》表示，無論美國總統大選是拜登或特朗

普勝出，預期對華政策並不會有大改變，但若由特朗普勝出，由於他對股市表現的關注度高，對

美股而言影響較為正面。



＊大灣區香港地位讓退，林政上京料緊貼中央指令＊



除了外圍因素外，市場觀望特首下周訪京，會為香港帶來多少大灣區優惠政策。張智威認為

，過往大灣區規劃被認定以香港作為火車頭，利用金融優勢為區內金融業作出貢獻，而目前看來

，內地方有意讓深圳作為牽頭，令香港低位削弱，相信特首林鄭月娥是次上京是希望更能緊貼中

央政府的政策指令，與京官直接對話從而避免誤解；另外，對於被押後的施政報告，市場憧憬

「保就業」計劃將繼續加碼，並希望對樓市「辣招」鬆綁及一些稅務減免可以持續推出。

葉尚志補充，大灣區大主題會是香港如何與地區融合，預期施政報告提出的政策，科技是其

中一個重要的範疇，在於香港科技相關的制式如何和內地統一。



＊葉尚志料恆指波幅加大，張智威指二萬五壓力重＊



對於本港疫情只得零星個案，而防護政策亦逐步放鬆，葉尚志預期，監管機構隨疫情狀況慢

慢重啟經濟，相信對香港地產板塊有扶穩作用，但現時的投資焦點仍在新經濟和科技板塊，相信

１１月恆指波幅會增加，觸發點在於美國大選結果和中國後續反應，料２３０００點至

２５５００點上落。

張智威則指出，限聚令放寬對於本港經濟及零售食店等是好事，預計在本港疫情將持續存在

，難以全面撲滅。而本港股市而言，他認為２５０００點有一定阻力，主要因為近期新股凍結大

量資金，令股市難以向上，而底部支持位約２４２００點左右。

