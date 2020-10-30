【月結－多事之秋】內房股難炒，吼冬季取暖概念，騰訊阿里仍看好

《經濟通通訊社記者李皆穎、吳藹林３０日報道》傳統「金九銀十」即將過去，內房股表面

賣樓成績不錯，但專家認為「減價」促銷未必好事，傳統經濟股仍未可看好，相反新經濟股則料

繼續受追捧，兩位專家對於騰訊（００７００）及阿里（０９９８８）有正面評價，都可以繼續

增持。



＊內房股減價賣樓遭看淡＊



內房似乎能達成售樓目標，股民關心股份投資價值會。信誠證券聯席董事張智威對《經濟通

通訊社》指出，內房股雖然售樓成績卓越，但不少是減價促銷，部分房企甚至七折發售才達銷售

目標，因此令人擔心房企的盈利情況；再者，中央政府強調「三條紅線」，房企所得利潤都將會

用作減債而非業務發展。張智威認為，短期內房股都是非熱炒板塊，建議投資者可以暫時觀望為

主，避免入手。

第一上海證劵首席策略師葉尚志同意，內房股並非投資焦點，預期表現未會太突出。他對

《經濟通通訊社》表示，「金九銀十」不少內房加促銷售，目的是降負債及改善資金周轉，倒如

恆大（０３３３３）高調減價，９月銷售可見提升，惟由於房企主力處理融資債務情況，不會大

舉投入發展項目，行業整體未見突破，有待觀察。



＊人幣下跌內銀積弱，專家看法不一。



內銀股早前雖然略現升幅，但近期走勢回吐。再者，近期人民幣由高位回軟，中間價下調，

亦影響人幣資產股份。張智威認為，全球央行放水，令銀行股息差收窄，而政策上，內地銀行需

對企業「讓利」，因此利潤下跌，壞帳情況上升，預計近期內銀股價略位浮沉，暫時看不到買入

的原因。

葉尚志則認為，內銀股早前股價低殘而回升，但短線已經完成向上調整，市場對內地復甦情

況較為樂觀，有利紓緩內銀壞帳風險，中長線而言看好建行（００９３９）及招行

（０３９６８），前者待回落至５﹒２元可買入，上望６元；而後者勿高追，待３８元入手，上

望４５元。



＊憧憬騰訊分拆，葉尚志：上望６３０元＊



對於新經濟股方面，龍頭股騰訊近期受惠新遊戲強勢，而阿里炒起「雙十一」銷售預期，葉

尚志強調，騰訊和阿里雙雙炒起，不單是上述原因，而是具備分拆概念。騰訊投資了不少公司，

其為短片觀看應用程式「快手」的大股東，預期最快今年１１月在港上市，屆時有助騰訊釋其價

值，認為騰訊現價硬淨，但若跌穿５６０元需止蝕，早前股價已破６００言，上望６３０元。至

至於阿里方面，螞蟻集團（０６６８８）上市的利好因素已反映不少在股價上，３００元以上不

建議買入。葉尚志指出，中長線仍看好科指走勢，料１１月科指有權重股騰訊和阿里支撐，表現

不會太差，惟難見突破，預期走勢平穩。

張智威同樣認為，新經濟股當炒，騰訊現價追入仍有水位；而阿里更承著螞蟻上市熱潮，同

樣都可以現價追入，目標價可看３２０元。至於螞蟻集團應如何炒作呢？他認為，螞蟻屬於「留

前鬥後」股份，假如首日上市，價格少於ＩＰＯ溢價１０％（即８８元）都可以入手，他預計螞

蟻進入恆指、ＭＳＣＩ、科指等機會頗大，不少基金往後都會跟蹤買入。



＊冬季取暖需求大，張智威：看好新奧能源＊



內地進入取暖冬季，相信政府依然以「藍天行動」為主調，主力推廣一些環保的取暖方式，

因此張智威認為，燃氣股仍可看高一線，他特別看好新奧能源（０２６８８），因為該公司主力

業務是液化天然氣，再內地有一定佔比，預計９０元之下可以買入，目標價看９８元。

葉尚志表示，２０１６年供給側改革培養煤、電相關龍頭，其中看好中國神華

（０１０８８），建議１２﹒５元吸納作長線投資，上望１７元。至於油股不確定性過高，不建

議買入。

