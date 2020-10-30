【月結－多事之秋】表列１１月份重要政經事項

《經濟通通訊社３０日專訊》表列１１月份重要政經事項：



地區 重要事項╱數據公布

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香港

２日 －零售業總銷貨值及銷售量 （９月）

４日 －Ｍａｒｋｉｔ採購經理指數（ＰＭＩ） （１０月）

５日 －螞蟻集團（０６６８８）掛牌

－阿里巴巴（０９９８８）季績

６日 －外匯儲備 （１０月）

９日 －領展（００８２３）中期業績

１１日 －港所（００３８８）、中芯（００９８１）季績

１２日 －騰訊控股（００７００）季績

１３日 －實質ＧＤＰ增長 （第三季）

－恆生指數系列檢討結果公布 （第三季）

１７日 －失業率 （１０月）

２０日 －綜合ＣＰＩ （１０月）

２４日 －進出口額及貿易收支 （１０月）

２７日 －啟德住宅地截標

３０日 －貨幣供給（Ｍ１，Ｍ２，Ｍ３） （１０月）

－預算餘額 （１０月）



中國大陸

２日 －財新製造業ＰＭＩ （１０月）

４日 －財新綜合及製造業ＰＭＩ （１０月）

６日 －國際收支平衡統計 （１０月）

７日 －進出口額及貿易收支 （１０月）

－外匯儲備 （１０月）

１０日 －生產者物價指數（ＰＰＩ） （１０月）

－居民消費價格指數（ＣＰＩ） （１０月）

－貨幣供給（Ｍ０，Ｍ１，Ｍ２） （１０月）

１３日 －中期借貸便利（ＭＬＦ）利率

１６日 －工業生產指數、零售銷售指數 （１０月）

－固定資產投資、房地產投資 （１０月）

－失業率 （１０月）

２０日 －貸款市場報價利率

２７日 －工業利潤 （１０月）

３０日 －官方綜合及製造業ＰＭＩ （１１月）



外圍

２日 －美國Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ （１０月）

－美國ＩＳＭ製造業指數、物價指數、新訂單指數（１０月）

－歐元區Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ （１０月）

３日 －美國工廠訂單 （９月）

－澳洲議息

－日本文化日休市

－美國總統大選

４日 －美國貿易收支 （９月）

－美國Ｍａｒｋｉｔ綜合及服務業ＰＭＩ （１０月）

－歐元區Ｍａｒｋｉｔ綜合及服務業ＰＭＩ （１０月）

－歐元區生產者物價指數（ＰＰＩ） （１０月）

４日至５日 －聯儲局議息（香港時間６日凌晨公布結果）

５日 －美國首次申領失業金人數 （１０月）

－美國非農業生產力 （第三季）

－英倫銀行議息

６日 －美國非農業就業人口變動及失業率 （１０月）

９日 －美國房貸拖欠 （第三季）

１０日 －ＭＳＣＩ半年度檢討

１１日 －新西蘭議息

１２日 －美國居民消費價格指數（ＣＰＩ） （１０月）

－歐元區工業生產經季調 （９月）

１３日 －美國生產者物價指數（ＰＰＩ） （１０月）

－歐元區ＧＤＰ經季調 （１０月）

１７日 －美國零售銷售 （１０月）

－美國進口及出口物價指數 （１０月）

－美國工業生產指數 （１０月）

－歐元區貿易收支 （９月）

－油組ＪＭＭＣ會議

１８日 －美國新屋開工 （１０月）

－歐元區核心ＣＰＩ （１０月）

２３日 －美國Ｍａｒｋｉｔ綜合、服務及製造ＰＭＩ （１１月）

－歐元區Ｍａｒｋｉｔ綜合、服務及製造ＰＭＩ （１１月）

－日本勞工日休市

２５日 －美國季度度ＧＤＰ年化、１０月耐用品訂單

－美國新屋銷售 （１０月）

２６日 －美國感恩節休市

－歐元區Ｍ３貨幣供給 （１０月）

３０日 －油組會議 （１１月）

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（ｐｌ）

