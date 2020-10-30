《談國論企－黎偉成》居民收入支出逐季改善挺內需

《談國論企》中國的全國居民收入與支出於２０２０年前三季度有逐季提升和改善趨向，顯

政府嚴控惡疫而精準推出的復工復產復商復市，使挺企業、保就業的政策使城鎮和農村居民的經

濟和生活情況，漸次回復常態。此使以供給側改革為主的政策，使內需加上自主創新，成為支持

國民經濟長期穩中有進的其中重要支持力量。



＊中位數處八成六意味脫貧政策漸達標＊



來自中國國家統計局所發布《２０２０年前三季度居民收入和消費支出情況》的資料，可見

內地的城鎮和農村居民以收支為主的經濟情況，有逐步好轉的良性發展，對國民經濟是十分良性

和正面的啟示。

先談（甲）收入：（一）全國居民人均可支配收入於２０２０年前三季度累計達

２﹒３７８１萬元，名義同比增長３﹒９％，較上半年１﹒５６６萬元所增的２﹒４％多增

１﹒５個百分點，扣除價格因素後的實際增長０﹒６％更扭轉上半年回落１﹒３％之況，顯收入

於三季度高於二及一季度，加上此二數於一季度的名義及實際同比分別下跌０﹒８％與３﹒９％

，可解讀為情況有逐季改善的趨勢。

尤其是（Ｉ）農村居民人均可支配收入，在前三季度累計達１﹒２２９７萬元同比（名義．

下同）增長５﹒８％，而上半年８０６９元僅增３﹒７％和一季度４６４１元略升０﹒６％，便

可見逐季改善程度相當明顯。即使（ＩＩ）城鎮居民人均可支配收入於前三季度累計

３﹒２８２１萬元同比增長２﹒８％，相對於農村居民此數的漲幅低３個百分點，惟此數於上半

年增１﹒５％和一季度上升０﹒５％，表現不錯，因城鎮因新冠狀肺炎ＣＯＶＩＤ－１９惡疫而

不少封城封關，所受的壓力和衝擊相當重大，亦可見政府的控疫和經濟重啟政策、政策取得良性

成效。

和（二）全國居民人均收入中的各主項，亦見有不同程度的提升，特別是（ｉ）工資性收入

，於前三季度累計１﹒３４８６萬元同比增長３﹒６％，較上半年及一季度分別２﹒５％與

１﹒２％要高，是為主項和最穩定的收入，對居民的經濟和生活有舉足輕重的影響，故其穩增當

有良性的效應。

同樣重要的，是（ｉｉ）轉移淨收入，於前三季度累計４５２５元同比增長８﹒９％，和（

ｉｉｉ）財產淨收入２０９０元升幅亦達７﹒２％，皆為相當不錯的增長態勢。即使（ｉｖ）經

營淨收入３６８０元同比減少２％，所減的幅度亦比上半年及一季度為低，可以接受。

至於（三）全國居民人均收入的中位數，相對於平均數的佔比達８６﹒３％，意味中高收入

者佔大多數，低收入者不多，正邁向全面脫貧的目標；而中位數於前三季度達２﹒０５１２萬元

，同比增長３﹒２％，上半年增１﹒５％和一季度減少０﹒７％。

再看（乙）居民消費支出，於前三季度１﹒４９２３萬元，同比減少３﹒５％，主要受困於

城鎮居民的支出減少５﹒６％僅為１﹒９２４７萬元，而農村居民支出９４３０元，僅增

０﹒８％，便可見有進中，仍然頗見審慎。



＊食品居住增支仍節衣儉用須改善＊



各項消費支出中，於前三季度有增長者為僅有兩項：（１）食品煙酒消費支出４５４６元同

比增長５﹒５％，和（２）居住消費支出３７３６元的升幅為３﹒６％。

但減少支出的項目，有（３）衣著８４７元同比減１１﹒９％，節衣的情況明顯；（４）教

育文化娛樂１２７６元更大跌２７﹒７％，反映出居民仍恐疫而減少聚會；（５）生活用品及服

務８９６元，則減少３﹒３％；（６）交通通信１９５５元的跌幅為５﹒９％；（７）醫療保健

１３３８元，亦比去年同期少５﹒４％。

我曾指出：國家的挺企業、保就業所產生的其中重要效應，為居民的就業和收入回升，其中

全國城鎮新增就業人員於前三季度達到８９８萬人，較上半年５６４萬人多３３４萬人，達全年

目標比率由上半年的６２﹒７％提升至９９﹒８％，和全國居民人均可支配收入於三季度同比增

長３﹒９％，比上半年的２﹒４％提升１﹒５個百分點，而一季度僅增０﹒８％。只要居民就業

穩，收入增，便會不斷加大消費，對社會各國經濟層面都有利好的影響。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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