【五中全會】「十四五規劃建議」有１５個部分，三大板塊

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》中央財經委員會辦公室副主任韓文秀在新

聞發布會上表示，十四五規劃《建議》有１５個部分，總體上分為三大板塊。總論部分主要闡述

決勝全面建成小康社會的成就、中國發展環境、２０３５年遠景目標、「十四五」時期的指導思

想、原則和主要目標。

分論部分總體上按照新發展理念的內涵組織，分領域闡述「十四五」時期經濟社會發展和改

革開放的重點任務。結尾部分主要闡述加強黨中央集中統一領導、健全規劃機制，為規劃實施提

供保障。

規劃《建議》的邏輯主線是，在全面建成小康社會後，開啟大全面建設社會主義現代化國家

新徵程，要科學把握新發展階段，深入貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，以推動高質量發

展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，實現經濟行穩致遠、社會安定和諧，為全面建設社

會主義現代化國家開好局、起好步。



＊起草主要把握了五條原則＊



規劃《建議》的起草主要把握了五條原則。一是處理好繼承和創新的關係，做好「兩個一百

年」奮鬥目標有機銜接。

二是處理好政府和市場的關係，更好發揮中國制度優勢。

三是處理好開放和自主的關係，更好統籌國內國際兩個大局。

四是處理好發展和安全的關係，確保不發生影響現代化進程的系統性風險。

五是處理好戰略和戰術的關係，做到既高瞻遠矚又務實管用。

「十四五」規劃正式文本則要在明年全國兩會之後公布。

