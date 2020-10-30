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30/10/2020 10:40

【五中全會】「十四五規劃建議」有１５個部分，三大板塊

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》中央財經委員會辦公室副主任韓文秀在新
聞發布會上表示，十四五規劃《建議》有１５個部分，總體上分為三大板塊。總論部分主要闡述
決勝全面建成小康社會的成就、中國發展環境、２０３５年遠景目標、「十四五」時期的指導思
想、原則和主要目標。
　　分論部分總體上按照新發展理念的內涵組織，分領域闡述「十四五」時期經濟社會發展和改
革開放的重點任務。結尾部分主要闡述加強黨中央集中統一領導、健全規劃機制，為規劃實施提
供保障。
　　規劃《建議》的邏輯主線是，在全面建成小康社會後，開啟大全面建設社會主義現代化國家
新徵程，要科學把握新發展階段，深入貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，以推動高質量發
展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，實現經濟行穩致遠、社會安定和諧，為全面建設社
會主義現代化國家開好局、起好步。

＊起草主要把握了五條原則＊

　　規劃《建議》的起草主要把握了五條原則。一是處理好繼承和創新的關係，做好「兩個一百
年」奮鬥目標有機銜接。
　　二是處理好政府和市場的關係，更好發揮中國制度優勢。
　　三是處理好開放和自主的關係，更好統籌國內國際兩個大局。
　　四是處理好發展和安全的關係，確保不發生影響現代化進程的系統性風險。
　　五是處理好戰略和戰術的關係，做到既高瞻遠矚又務實管用。
　　「十四五」規劃正式文本則要在明年全國兩會之後公布。

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