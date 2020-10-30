【五中全會】建立中共中央新聞發布制度，國新辦今舉行首場發布會

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》國新辦舉行首場中共中央新聞發布會，介
紹和解讀中共十九屆五中全會精神。中央宣傳部副部長、國務院新聞辦公室主任徐麟說，建立中
共中央新聞發布制度，是在中國特色社會主義進入新時代的歷史條件下，適應形勢發展和時代要
求，堅持和加強黨的全面領導、提高黨的治國理政能力的重要制度安排和制度創新。
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