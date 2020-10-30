【五中全會】科技部：中國的科技創新不是封閉式，開放步伐會加大

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》科技部部長王志剛在發布會上表示，開放
合作和科技自立自強是辯證統一的，中國的科技創新都不是封閉式的創新，以後也不會關起門來
搞創新。當前中國的科技創新離不開世界，世界的科技發展也離不開中國，希望能學習借鑒更多
的先進經驗。未來，中國擴大科技開放合作的步伐會愈邁愈大。
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