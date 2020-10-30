  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/10/2020 11:32

【五中全會】中財委：中美徹底脫勾不現實，建新格局非降開放地位

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》中央財經委員會辦公室副主任韓文秀表示
，中美作為全球最大的兩個經濟體，兩國間的經濟聯繫是由雙方經濟結構的互補性和全球經濟的
開放性所決定的，徹底「脫勾」根本不現實，對於中美兩國來說，對於整個世界來說，也沒有好
處。其實，真正想脫勾的少而又少，真心要合作的多而又多。今年第三季度，在疫情衝擊的背景
下，中美雙邊貿易額同比增長了１６％。我們要「不畏浮雲遮望眼」，繼續高舉和平、發展、合
作、共贏的旗幟，堅定維護多邊主義。

＊經濟增長愈來愈多依靠國內消費和投資＊

　　他指出，中國外貿依存度，即外貿進出口總額與ＧＤＰ之比由６０％以上下降到３０％多，
國內供給和國內需求對於經濟循環起到主要支撐作用。經濟增長愈來愈多依靠國內消費和投資。
提出構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相促進的新發展格局，是黨對經濟發展客觀規律
的正確把握和實踐運用。這是主動作為，不是被動應對，是長期戰略，不是權宜之計。
　　需要說明的是，新發展格局強調的是國內國際雙循環，不是國內經濟的單循環。國內循環也
是建立在國內統一大市場基礎上的大循環，不是每個地方都搞自我小循環，不是說層層要搞省內
循環、市內循環、縣內循環。
　　構建新發展格局，要深入參與國際循環，這是構建新發展格局的題中應有之義。要在更高水
平上擴大對外開放，擴大外資企業的市場准入，更好地利用國內國際兩個市場兩種資源。構建新
發展格局，絕不意味著對外開放地位的下降。相反，展望未來，中國外貿進口和出口、利用外資
、對外投資的規模將會持續地擴大，在國際上的地位也會持續地提升。

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning30/10/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：李寧為體品股首選
市場動向30/10/2020
華為與高峰進修學院攜手培育本地人工智能人才
樓市「胡」言30/10/2020
【樓花買家會遇到爛尾樓風險嗎？】
中國故事29/10/2020
《神州經脈》五中全會閉幕　螞蟻A股啟申購　維穩情緒濃滬指收升
FOCUS29/10/2020
【FOCUS】嚴冬恐令第二波更致命　2027年「革命」在前?
開市Good Morning29/10/2020
《開市Good Morning》林家亨：物管股未到買入時機
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【etnet Bonus】賞 維柏健【健骨至尊500(無鈉維心配方)】

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>