【五中全會】中財委：中美徹底脫勾不現實，建新格局非降開放地位

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》中央財經委員會辦公室副主任韓文秀表示

，中美作為全球最大的兩個經濟體，兩國間的經濟聯繫是由雙方經濟結構的互補性和全球經濟的

開放性所決定的，徹底「脫勾」根本不現實，對於中美兩國來說，對於整個世界來說，也沒有好

處。其實，真正想脫勾的少而又少，真心要合作的多而又多。今年第三季度，在疫情衝擊的背景

下，中美雙邊貿易額同比增長了１６％。我們要「不畏浮雲遮望眼」，繼續高舉和平、發展、合

作、共贏的旗幟，堅定維護多邊主義。



＊經濟增長愈來愈多依靠國內消費和投資＊



他指出，中國外貿依存度，即外貿進出口總額與ＧＤＰ之比由６０％以上下降到３０％多，

國內供給和國內需求對於經濟循環起到主要支撐作用。經濟增長愈來愈多依靠國內消費和投資。

提出構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相促進的新發展格局，是黨對經濟發展客觀規律

的正確把握和實踐運用。這是主動作為，不是被動應對，是長期戰略，不是權宜之計。

需要說明的是，新發展格局強調的是國內國際雙循環，不是國內經濟的單循環。國內循環也

是建立在國內統一大市場基礎上的大循環，不是每個地方都搞自我小循環，不是說層層要搞省內

循環、市內循環、縣內循環。

構建新發展格局，要深入參與國際循環，這是構建新發展格局的題中應有之義。要在更高水

平上擴大對外開放，擴大外資企業的市場准入，更好地利用國內國際兩個市場兩種資源。構建新

發展格局，絕不意味著對外開放地位的下降。相反，展望未來，中國外貿進口和出口、利用外資

、對外投資的規模將會持續地擴大，在國際上的地位也會持續地提升。

