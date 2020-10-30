《午市前瞻》港股受外圍氣氛拖累料下行，專家看好內需股仍可發力

《經濟通通訊社３０日專訊》美國第三季經濟呈現歷來最快速增長，加上投資者憧憬即將出

爐科技巨頭季度業績佳，隔晚美股先跌後回升。港股則延續上日跌勢，低開５０點報２４５３５

點，內需和手機設備股是表現較弱的板塊，恆指跌幅擴大至最多１４５點後一度輕微倒升１３點

，半日反覆收跌６點或０﹒０３％報２４５８０點，主板成交６６３億元。國指報９９３９點，

跌１６點或０﹒１６％。

隔晚納指收彈近２％，帶動科指上揚，升１﹒１９％或９１點，報７７６７點。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒４６％，報３２﹒４５元；中移動（００９４１）

跌１﹒１４％，報４７﹒５５元；港交所（００３８８）軟０﹒２１％，報３８２﹒６元；友邦

（０１２９９）跌０﹒４６％，報７５﹒２５元。

Ａ股兩市反覆遍軟，上證綜指收報３２６９點，跌３點或０﹒１％，成交１８１５﹒８１億

元人民幣。深證成指報１３４６３點，跌５６點或０﹒４２％，成交３０５０﹒０２億元人民

幣。



＊建行季績未見明顯反彈，半日跌逾１％＊



新型肺炎疫情在歐洲加劇，德、法兩地均推出防疫限制措施，拖累隔晚油價下挫。三桶油個

別發展，中石油（００８５７）第三季純利按年飆３﹒５４倍，股價半日升１﹒８３％，報

２﹒２２元；中石化（００３８６）升０﹒３３％，報３﹒０４元；中海油（００８８３）跌

０﹒８４％，報７﹒０９元；中海油服（０２８８３）跌２﹒８３％，報４﹒８元；Ｆ三星原油

期（０３１７５）跌２﹒２３％，報２﹒４５６元。

建行（００９３９）第三季純利按年仍未轉正，信用減值損失升４１％，半日跌１﹒０９％

，報５﹒４３元。郵儲行（０１６５８）第三季按年多賺１３﹒４８％，惟高開後調頭，跌

０﹒８％，報３﹒７２元。農行（０１２８８）升０﹒３７％，報２﹒６９元；民行

（０１９８８）跌０﹒２３％，報４﹒２９元；招行（０３９６８）跌２﹒６３％，報

４０﹒６５元。



＊ｉＰｈｏｎｅ銷售倒退，概念股偏軟＊



科指表現跑贏大市，比亞迪電子（００２８５）今年首九個月純利飆升３﹒２２倍，半日仍

收挫５﹒４７％，報３４﹒５５元。騰訊（００７００）微升０﹒６６％，報６０９元，野村預

計其第三季線上遊戲收入可望錄３５％按年升幅，維持買入評級兼上調目標價。受惠手機出貨量

大增消息，小米（０１８１０）走高升５﹒２８％，報２２﹒９５元。半導體股有追捧，中芯

（００９８１）炒高７﹒７３％，報２３﹒７元；華虹半導體（０１３４７）揚７﹒４２％，報

３０﹒４元。

蘋果公司公布財季業績，收入及每股盈利均好過市場預期，但ｉＰｈｏｎｅ手機銷售卻按年

倒退近２１％，導致股價在盤後交易時段急跌逾半成。在港上市的相關概念股股價亦下跌，瑞聲

（０２０１８）軟０﹒７１％，報４１﹒７元；高偉電子（０１４１５）走低１﹒４２％，報

３﹒４７元；聯想（００９９２）跌１﹒４１％，報４﹒９１元。



＊兩新物管股低開低走，合景悠活每手蝕１１００元＊



今日兩隻物管股世茂服務（００８７３）及合景悠活（０３９１３）首掛，股價低開低走，

世茂服務半日收報１６元，低招股價３﹒６１％，每手帳面蝕６００元；合景悠活

（０３９１３）半日收報６﹒７９元，低招股價１３﹒９４％元，每手帳面蝕１１００元。母企

世茂集團（００８１３）和合景泰富（０１８１３），分別跌０﹒９１％，報２７﹒３５元和升

４﹒１６％，報１０﹒５２元。

高盛更新本港多間地產商評級及目標價。恆隆（００１０１）獲升至買入，目標價亦上調近

三成，半日升１﹒７２％，報１８﹒９６元。恆地（０００１２）和九置（０１９９７）遭降評

級及目標，分別跌０﹒５４％，報２７﹒６５元及跌１﹒４８％，報２９﹒９５元。新地

（０００１６）獲升至買入，股價升１﹒０２％，報９９﹒５元。（ｎｓ）



＊黃偉康：捱薦百勝中國，料可升至４５０元＊



大市今早續上日弱勢表現，安里主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，踏入１１

月，大市將面對許多外圍不明朗因素，當中市場焦點之一為美國大選將於下周二（３日）舉行。

黃偉康指，大市於二萬五關遇阻力，而如拜登當選，特朗普或會出招應對，例如提出訴訟與要求

ＦＢＩ加強對拜登的調查，令市況更為波動。因此他料港股下周或會跌穿二萬四關位置，而最差

的情況，是大市會挫至２３１００點位置才現支持。

而中共五中全會於昨日結幕，會中焦點在於穩定社會經濟、內循環與科技社會發展等。黃偉

康表示，雖然今日相關板塊略偏軟，但仍看好內循環帶動內需股表現，他指由於近期大市易受外

圍消息影響而波動，相反內需板影響相對低；且近半年疫情消退至可以開放國外旅遊的機會較微

，因此料內需股仍有上行室間。他推薦百勝中國（０９９８７），認為該股會回落至１０天線約

４１７元水平，建議可４２０元以下入手，上望４５０元水平，而如果屆時有消息帶動，相信於

年尾時可再衝上５００元位置。

同時他亦指，全會中提及有關科技發展，他料或可帶動晶片股走勢，惟相較內需板，晶片股

容易受外圍消息影響，因此如若入手該板需要更為謹慎，他指可留意華虹半導體（０１３４７）

，認為可作短期波幅炒作，可２７﹒５元買入，料炒作至３１﹒４元才現阻力。

同時黃偉康留意到因市場感到氣氛都不穩，資金開始流入金、銀避險，帶動相關股表現，雖

然現時金價回軟，但他形容屬短期調整，他推薦可留意山東黃金（０１７８７），認為可現價買

入，上望２０﹒５元。（ｊｃ、ｎｓ）

