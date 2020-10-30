【北水炒Ｄ乜】北水淨流入６４﹒８億人幣，買騰訊美團沽平保招行

《經濟通通訊社３０日專訊》隔晚美股喘穩，不過美股期貨亞洲時段復急插，投資者避險情

緒升溫。恆指低開５０點，甫開曾挫１４５點，見２４４４１點半日低，曾倒升１３點，見

２４６００點全日高。午後美股指數期貨愈跌愈深，Ａ股亦下挫，拖累恆指曾急插５５６點，見

２４０２９點全日低，創逾三周低。尾市跌幅略為收窄，恆指最終收報２４１０７，跌４７９點

或１﹒９５％。

按額度計算，北水全日淨流入６４﹒８億元人民幣，減少４３﹒７％。北水淨買入最多的個

股依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、小米集團（０１８１０）；淨賣出最

多的依次是中國平安（０２３１８）、招商銀行（０３９６８）、比亞迪電子（００２８５）。

主板成交１５１７﹒２７億元增加１３﹒９％。其中港股通成交３１２﹒４億元，佔總成交

２０﹒６％。



＊北水連續四日掃騰訊，淨流入近１５億＊



騰訊控股跌２﹒３１％報５９１元，北水淨買入１４﹒５億元。

美團跌３﹒０３％報２８８﹒２元，北水淨買入７﹒１億元。

小米集團升０﹒９２％報２２元，北水淨買入５﹒５億元。

中國平安跌１﹒１８％報７９﹒５５元，北水淨賣出２﹒１億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） １４﹒５２

美團 （０３６９０） ７﹒１５

小米集團 （０１８１０） ５﹒４５

香港交易所 （００３８８） ３﹒７１

吉利汽車 （００１７５） ２﹒１１



淨沽出最多港股：

中國平安 （０２３１８） －２﹒１３

招商銀行 （０３９６８） －１﹒５６

比亞迪電子 （００２８５） －１﹒２２

中興通訊 （００７６３） －１﹒０５

中國人壽 （０２６２８） －０﹒１３

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（ｃａ）

