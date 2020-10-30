《美元走勢－羅明立》技術走勢顯示歐元短線仍然偏弱

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０４﹒６１ １０４﹒１２ １０４﹒３０

歐元╱美元 １﹒１６９４ １﹒１６６９ １﹒１６８０

英鎊╱美元 １﹒２９３９ １﹒２９０３ １﹒２９０３

美元╱瑞郎 ０﹒９１５９ ０﹒９１３８ ０﹒９１４３

美元╱港元 ７﹒７５３０ ７﹒７５０７ ７﹒７５２０

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《美元走勢》美國公布上周初領失業救濟金人數為７５﹒１萬，低於預期的７７﹒５萬，前

值為７９﹒１萬。另外，美國第三季ＧＤＰ按季增長３３﹒１％，高於預期的３１％；同期，實

際個人消費支出按季增加４０﹒７％，高於預期的３８﹒９％；而核心ＰＣＥ物價指數按年增加

１﹒４％，高於前值的１％。美國經濟數據好於預期，帶動美匯指數升至９４以上。近期市況以

美元好友主導，對避險或好經濟數據都有反應，不過中線而言，美國將會持續擴張財政及貨幣政

策，料會對美元構成壓力。

歐洲央行昨日（２９日）宣布維持利率不變，不過央行表示將會在１２月會議加強措施，以

應對新冠肺炎疫情對經濟的打擊。市場預期歐洲央行將於１２月１０日擴大目前達１﹒３５萬億

歐元的買債規模，並且可能推出更多措施。另外，行長拉加德表示，歐盟應該儘快實行７５００

億歐元復甦基金，並重申貨幣政策應該輔助財政擴張政策，言論壓抑歐元的走勢。

歐元短線反復下跌，剛好在１００天平均線１﹒１６５０反彈，下一步支持位於

１﹒１６１０；初步阻力位於１﹒１７２０。技術走勢上顯示短線仍然偏弱，但在１﹒１６或有

不錯的支持或，即市可於１﹒１６╱１﹒１７之間低買高沽。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１７００ １﹒１６２０ １﹒１７３０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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