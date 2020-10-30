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即市新聞

30/10/2020 15:47

《美元走勢－羅明立》技術走勢顯示歐元短線仍然偏弱

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０４﹒６１　　　１０４﹒１２　　　１０４﹒３０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１６９４　　　１﹒１６６９　　　１﹒１６８０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９３９　　　１﹒２９０３　　　１﹒２９０３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１５９　　　０﹒９１３８　　　０﹒９１４３
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５３０　　　７﹒７５０７　　　７﹒７５２０
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國公布上周初領失業救濟金人數為７５﹒１萬，低於預期的７７﹒５萬，前
值為７９﹒１萬。另外，美國第三季ＧＤＰ按季增長３３﹒１％，高於預期的３１％；同期，實
際個人消費支出按季增加４０﹒７％，高於預期的３８﹒９％；而核心ＰＣＥ物價指數按年增加
１﹒４％，高於前值的１％。美國經濟數據好於預期，帶動美匯指數升至９４以上。近期市況以
美元好友主導，對避險或好經濟數據都有反應，不過中線而言，美國將會持續擴張財政及貨幣政
策，料會對美元構成壓力。
　　歐洲央行昨日（２９日）宣布維持利率不變，不過央行表示將會在１２月會議加強措施，以
應對新冠肺炎疫情對經濟的打擊。市場預期歐洲央行將於１２月１０日擴大目前達１﹒３５萬億
歐元的買債規模，並且可能推出更多措施。另外，行長拉加德表示，歐盟應該儘快實行７５００
億歐元復甦基金，並重申貨幣政策應該輔助財政擴張政策，言論壓抑歐元的走勢。
　　歐元短線反復下跌，剛好在１００天平均線１﹒１６５０反彈，下一步支持位於
１﹒１６１０；初步阻力位於１﹒１７２０。技術走勢上顯示短線仍然偏弱，但在１﹒１６或有
不錯的支持或，即市可於１﹒１６╱１﹒１７之間低買高沽。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１７００　　　１﹒１６２０　　　１﹒１７３０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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