【企業盈喜】景福集團料中期多賺逾３倍至逾１０００萬元

《經濟通通訊社３０日專訊》景福集團（００２８０）公布，集團預期團截至今年９月３０

日止６個月純利將達到逾１０００萬元，較去年同期２４０萬元，按年升３﹒１７倍。

期內，純利增長主要由於獲得香港政府的「保就業」計劃補貼及集團店舖的租金成本減少。

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