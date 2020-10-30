【夜期時段】即月期指最新報２４１９４點，升３７點，高水８７點

《經濟通通訊社３０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４１６４點，升７點，高水５７

點，最新報２４１９４點，升３７點，高水８７點，合約成交８００張。

即月國指期貨在夜期時段開市報９７９４點，升８點，高水３４點，最新報９８０５點，升

１９點，高水４５點，合約成交３９３張。

