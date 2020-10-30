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30/10/2020 20:15

《再戰明天》歐洲央行執委莫爾許發表講話，中國公布製造業ＰＭＩ

　　《經濟通通訊社３０日專訊》下周一（２日）歐洲央行執委莫爾許發表講話，中國公布財新
製造業採購經理人指數。

＊歐洲央行執委發表講話＊

　　在外圍重要經濟活動上，俄羅斯央行下周一公布貨幣政策報告。８：００ｐｍ，歐洲央行管
理委員會委員、芬蘭央行總裁雷恩主持線上會議，討論歐洲央行對貨幣政策的戰略評估。
１０：００ｐｍ，歐洲央行執委莫爾許在歐洲央行法律會議上講話。

＊中國公布製造業ＰＭＩ＊

　　在數據方面，明日（３１日），９：００ａｍ，中國公布官方１０月製造業採購經理人指數
（ＰＭＩ），料由５１﹒５微跌至５１﹒３，另外非製造業採購經理人指數會公布，上月為
５５﹒９。
　　下周一，６：００ａｍ，澳洲公布１０月製造業採購經理人指數終值，料由５５﹒４跌至
５４﹒２。８：３０ａｍ，日本公布１０月日經製造業採購經理人指數終值，料由４７﹒７升至
４８。９：４５ａｍ，中國公布１０月財新製造業採購經理人指數，料維持於５３。
　　４：３０ｐｍ，香港公布９月零售銷售數據，上月為負１３﹒１％。５：００ｐｍ，歐元區
公布１０月Ｍａｒｋｉｔ製造業採購經理人指數終值，料維持於上月水平５３﹒７。
　　１０：４５ｐｍ，美國公布１０月Ｍａｒｋｉｔ製造業採購經理人指數終值，料由５３﹒２
微升至５３﹒３。１１：００ｐｍ，美國公布１０月ＩＳＭ製造業採購經理人指數，料由
５５﹒４升至５５﹒６。

＊ＤＣＢ控股派業績＊

　　在本港，下周一公布業績的公司有：ＤＣＢ控股（０８０４０）和連成科技（０８６３５）
。（ａｌ）

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