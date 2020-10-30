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30/10/2020 17:50

【企業盈警】壹傳媒（２８２）料中期應佔虧損按年減少約５０％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》壹傳媒（００２８２）公布，預期截至今年９月底止六個月，
股東應佔虧損將按年減少約５０％，主要歸因於網上訂閱收入大幅增加，惟期內受新冠狀病毒病
導致經濟嚴重下滑，下跌的網上廣告收入抵銷了部分增長。（ｙｗ）

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