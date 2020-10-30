【企業盈警】壹傳媒（２８２）料中期應佔虧損按年減少約５０％

《經濟通通訊社３０日專訊》壹傳媒（００２８２）公布，預期截至今年９月底止六個月，

股東應佔虧損將按年減少約５０％，主要歸因於網上訂閱收入大幅增加，惟期內受新冠狀病毒病

導致經濟嚴重下滑，下跌的網上廣告收入抵銷了部分增長。（ｙｗ）

