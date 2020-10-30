【企業盈警】香港興業國際料中期純利將按年減少約３５％

《經濟通通訊社３０日專訊》香港興業國際（００４８０）發盈警，預期截至今年９月底止

，中期純利將按年減少約３５％。

公司指，預期純利減少，主要由於２０１９冠狀病毒病爆發所產生的極端市場狀況，導致集

團投資物業的未變現公平值收益，相對去年同期所錄得的數字有所下降。該項物業估值乃公平值

之非現金會計處理，對集團之現金流量或營運並無重大影響。（ｓｋ）

