《經濟通通訊社３０日專訊》中譽集團（００９８５）公布，截至今年９月底止六個月，集
團料錄得不少於１億元（美元．下同）盈利，去年同期虧損約為８５００萬元。
該集團指，盈利主要來自煤炭開採業務以及加拿大元對美元的匯率上升。另外，集團收入減
少約４９％，主要由於暫停煤礦營運，引致期間煤炭的銷售減少。
該集團預期於１１月下旬公布業績。（ｈｙ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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30/10/2020 18:38
【企業盈喜】中譽（９８５）：料中期轉虧為盈，賺不少於１億美元
《經濟通通訊社３０日專訊》中譽集團（００９８５）公布，截至今年９月底止六個月，集
團料錄得不少於１億元（美元．下同）盈利，去年同期虧損約為８５００萬元。
該集團指，盈利主要來自煤炭開採業務以及加拿大元對美元的匯率上升。另外，集團收入減
少約４９％，主要由於暫停煤礦營運，引致期間煤炭的銷售減少。
該集團預期於１１月下旬公布業績。（ｈｙ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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