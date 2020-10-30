《小傳日記》避險情緒急升溫，魚缸月結跌到暈！

《小傳日記》花旗第三季ＧＤＰ好過預期，隔晚美股終於中止四連跌，不過今日到Ａ場唔生

性反覆下行，香江魚缸三連跌後，１０月最後一個交易日表現向下。大市低開５０點後一度挫

１４５點，見２４４４１點半日低，之後曾經倒升，最多升１３點，見２４６００點後回軟。不

過晏晝美股期貨跌幅擴大，插低超過２巴仙，魚缸都跟住跌穿上午個低位，失５０天線（約

２４５３１點）同２０天線（約２４３３３點）相繼失守，最多跌近５６０點，低見２４０２９

點，係１０月８日以來新低。最終埋單報２４１０７，跌４７９點或跌近２巴仙，主板成交大增

一成四至１５１７﹒２７億銀。國企指數報９７６０，跌１９５點或跌近２巴仙。

重磅藍戰士基本上都係跌，生發發（００３８８）插低逾３巴仙，報３７０﹒２銀；匯控

（００００５）軟近１巴仙，報３２﹒１銀；ＡＩＡ（０１２９９）走低逾巴仙，報７３﹒０５

銀；神州電訊佬仲未跌完，中移動（００９４１）跣低近２巴仙，，報４７﹒１５銀；中聯通

（００７６２）漏氣跌逾４巴仙，報４﹒７６銀；建行（００９３９）唔見近３巴仙，報

５﹒３５銀。蒙牛乳業（０２３１９）無咗近６巴仙，報３６﹒４５銀。

Ａ場反覆偏軟，上證綜指報３２２４，跌４８點或跌逾１巴仙；深證成指報１３２３６，跌

２８３點或跌逾２巴仙。兩市成交按日增加近一成二至８７０８億銀人仔。



＊魚缸受打擊科技佬失色，ｉＰｈｏｎｅ賣得差手機佬跌價＊



恆生科技指數跌近２巴仙報７５３４點，唔少科技龍頭拖低大市，ＱＱ（００７００）跣低

逾２巴仙，報５９１銀；阿里巴巴（０９９８８）走低逾３巴仙，報２９３﹒２銀；美團

（０３６９０）高見３００﹒４銀創新高後，都碌落３巴仙，報２８８﹒２銀。京東

（０９６１８）「雙１１」預售訂單額同比增長高達１﹒０８倍，不過都隨市碌低近１巴仙，報

３１５﹒２元銀。只有小米（０１８１０）醒神撐市，飛高近１巴仙，報２２銀。

蘋果公司公布財季業績，收入同每股盈利都好過市場預期，不過ｉＰｈｏｎｅ手機銷售麻麻

地，按年仲倒退近兩成一，搞到股價盤後交易時段急跌逾半成。香江相關概念股都無運行，瑞聲

（０２０１８））挫近３巴仙，報４０﹒８５銀；舜宇（０２３８２）漏氣逾１巴仙，報

１２８﹒２銀；高偉電子（０１４１５）跣低逾３巴仙，報３﹒４銀；聯想集團（００９９２）

挫近３巴仙，報４﹒８５銀；首三季賺近三倍嘅比亞迪電子（００２８５））最慘豬，跣近９巴

仙，報３３﹒３銀。



＊獲大行唱好福耀飛高高，阿爺要建軍軍工好頭暈＊



神州砵砵車唔多夠力，新能源砵砵車龍頭比亞迪（０１２１１）季度成績表理想，加上大行

估計股價有望升穿２００大關，原本都仲有升勁，可惜魚缸無力，收市跪低近２巴仙，報

１５４﹒１銀；東風集團（００４８９）軟唔夠半巴仙，報５﹒４５銀；吉利汽車

（００１７５）跌近１巴仙，報１５﹒９２銀。廣汽集團（０２２３８）跳高近２巴仙，報

７﹒９５銀；零件商福耀玻璃（０３６０６）績後獲摩通叫買，飆近一成半，報３２﹒８５銀。

五中全會提出「十四五」時期要確保２０２７年實現建軍百年奮鬥目標，基本實現國防和軍

隊現代化。不過軍工板塊只有中航科工（０２３５７）飛高半成，報３﹒９９銀；其他都係頭耷

耷，中船防務（００３１７）潛水２巴仙，報７﹒５８銀；航天控股（０００３１）下滑６巴仙

，報０﹒３９銀；中國航天萬源（０１１８５）低近５巴仙，報０﹒０８銀；中國航空工業國際

（００２３２）跌近半成％，報０﹒１０５銀。



＊疫情好嚴峻油價跌得重，世茂幸平手悠活無路走＊



新型肺炎繼續喺在歐洲搞搞震，拖累隔晚油價下挫；三桶油齊齊向下，第三季純利按年飆

３﹒５４倍嘅中石油００８５７）軟近半巴仙，報２﹒１７銀；中石化（００３８６）跌近１巴

仙，報３﹒０１銀；中海油（００８８３）唔見近２巴仙，報７﹒０４銀；中海油田服務

（０２８８３）插近６巴仙，報４﹒６６銀；Ｆ三星原油期（０３１７５）挫近４巴仙，報

２﹒４２銀。

今日兩隻物管股世茂服務（００８７３）及合景悠活（０３９１３）首掛，雖然齊齊低開，

不過世茂服務收報１６﹒６銀，啱啱好平手招股價，已經係全日最高位，都算係咁。合景悠活就

慘啦，收報６﹒０８元，低招股價近兩成三，係全日最低位，每手帳面蝕１８１０銀。母企世茂

集團（００８１３）唔見近１巴仙，報２７﹒３５銀；合景泰富集團（０１８１３）走上逾１巴

仙，報１０﹒２４銀。周末愉快，請請！



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