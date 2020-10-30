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30/10/2020 17:53

【螞蟻上市】螞蟻破紀錄凍資逾萬億，１５５萬人瘋搶或可人人有份

　　《經濟通通訊社記者黃和美３０日報道》全城逾百萬人蜂擁齊抽螞蟻集團（０６６８８）已
於今午截止認購的螞蟻集團，市場消息透露，單是香港公開發售部份，螞蟻集團已吸引到１５５
萬人認購，合計凍資高達１﹒３萬億元，不但打破農夫山泉（０９６３３）凍資６７０９億元的
紀錄，成為港股史上最大「凍資王」，其認購人數亦打破２００６年工行（０１３９８）創下的
９７﹒５萬人認購紀錄，蟬聯新股「認購王」之寶座！
　　螞蟻Ｈ股每股招股價為８０元，全球發行約１６﹒７億股，其中香港公開發售４１７６﹒８
萬股。以公開發售集資３３﹒４１億元計，超額認購逾３８８倍，勢觸發回撥機制令公開發售比
重由２﹒５％增至１０％，即約１﹒６７億股，意味甲、乙組合共可分得３４４萬手。
　　值得注意，從過往凍資王情況來看，其中籤率皆甚低。以農夫山泉為例，超購１１４７倍，
一手中籤率僅１２％，抽１５０手方穩獲一手；而「頂頭鎚飛」中籤百分率亦僅有０﹒１４％。
至於中鐵建（０１１８６）、閱文集團（００７７２）及國藥控股（０１０９９）一手中籤率亦
分別只有１０％、７﹒７％及６％。

＊螞蟻有望做到人人有份，首日升一成已可「收貨」＊

　　信誠證券聯席董事張智威認為，螞蟻集團絕對有望做到一人一手，即使未能人人有份，預料
中籤率亦會高達七成，主因是市場原預期螞蟻一手入場費將高達３萬元，不料集團將每手股數拆
細至每手５０股，令入場門檻只需逾４０００元，反映螞蟻是想有多人共同參與。
　　事實上，市場對螞蟻賦予厚望，不少投資者均借爆孖展抽新股，單是孖展認購額已破
５０００億元；以市場消息的凍資額及認購人數計算，意味人均認購金額達８５萬元。
　　不過，他提醒，螞蟻上市後市值料高達２﹒５萬億元，投資者不應期望首日股價會有大多升
幅；此外，適逢下周是美國總統大選，意味大市波動將加劇，當年特朗普當選總統後，恆指亦曾
急瀉一千點，因此對螞蟻首掛股價表現有一定影響。他認為，螞蟻首掛股價升約一成已可「收貨
」，並料螞蟻走勢將仿傚母企阿里巴巴（０９９８８），加上可憧憬集團能被納入一眾國際指數
，中長線股價料升３０％。

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