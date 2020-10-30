《股市一周》西方疫情反彈美大選逼近，港股周挫８１１點止四連升

《經濟通通訊社３０日專訊》新型肺炎疫情在歐美地區持續嚴峻，德、法兩地需推出防疫限

制措施，消息打擊周內油價下挫；加上美國總統大選愈發逼近，市場不明朗因素增加，投資者不

安情緒籠罩美股，繼而驅使港股向下。由本周一（１６日）開始一連四日舉行的中共第１９屆五

中全會，反而未有為港股帶來太大提振。本周四日市，港股在２４０２９點至２４８７２點區間

波動，上下波幅只有８４２點，全周跌８１１點或３﹒２６％，報２４１０７點，終止四連升。

日均主板成交未有受累ｉＢｏｎｄ發售及螞蟻集團（０６６８８）招股影響，錄約

１３７０﹒１４億元，較上周增加２４﹒４５％。國指收報９７６０點，全周跌３６５點或

３﹒６１％。



＊騰訊破頂，全星期升逾５％冠藍壽＊



科指逆市上升，全周漲４９點或０﹒６７％，報７５３４點。主要受惠騰訊、美團

（０３６９０）、阿里巴巴（０９９８８）周內均曾破頂，騰訊為本周表現最佳藍籌，升

５﹒２５％，報５９１元，盤中見６１４元新高。美團全周漲９﹒８３％，報２８８﹒２元，曾

高見３００﹒４元；阿里巴巴跌１﹒６１％，報２９３﹒２元，一度見３０９﹒４元高位。

ＡＳＭ太平洋（００５２２）和比亞迪電子（００２８５）今年首九個月績佳，股價不升反跌，

前者全周走低９﹒１４％報７８元，後者挫１１﹒２％報３３﹒３元。

美國有共和黨參議員建議禁止遭列入貿易黑名單的華企進入美國市場，該黑名單包括中國三

大電訊商，中資電訊股周內沽壓甚重，聯通（００７６２）插１３﹒９２％，報４﹒７６元，為

周內表現最差藍籌。中移動（００９４１）挫７﹒３７％，報４７﹒１５元；中國電信

（００７２８）跌４﹒３１％，報２﹒４４元。



＊內銀內險股齊回吐，平保挫近８％＊



內險和內銀股上周已累積不少升幅，加上本周他們公布的季績仍未足夠反映中國經濟復甦於

企業的作用，兩個板塊均錄回調。平保今年頭三季純利按年跌逾兩成，集團解釋線下面對面拜訪

仍未恢復到疫情前水平，全周跌７﹒８７％，報７９﹒５５元。國壽（０２６２８）季績則差過

大行預期，全周挫１１﹒７４％，報１６﹒８４元。財險（０２３２８）跌９﹒３４％，報

５﹒２４元；人保（０１３３９）跌６﹒１２％，報２﹒３元。

建行（００９３９）首三季純利跌８﹒７％，績後獲花旗唱好，指該行最壞時刻或已過去，

預計股價會有積極反映，全周仍跌７﹒７６％，報５﹒３５元。郵儲行（０１６５８）首三季純

利按年跌近３％，單計第三季多賺１３﹒４８％，股價挫５﹒９４％，報３﹒８元。中行

（０３９８８）、交行（０３３２８）、重慶行（０１９６３）今日收市後公布季績，全周分別

走低６﹒１３％報２﹒４５元，跌６﹒１６％報３﹒８１元，軟２﹒２５％報４﹒３４元。



＊匯控派息夢再燃，全周軟０﹒５％＊



上周美油因產能增加而至庫存增幅超預期，市場失去對華府推出刺激計劃的憧憬，加上對歐

美疫情反彈的憂慮，油價周內持續下滑，三桶油受累，中海油（００８８３）全周挫８﹒２１％

，報７﹒０４元；中石化（００３８６）跌５﹒９４％，報３﹒０１元；中石油（００８５７）

跌５﹒６５％，報２﹒１７元。中海油服（０２８８３）走低１２﹒９％，報４﹒６６元。Ｆ三

星原油期（０３１７５）挫１１﹒１％，報２﹒４２元。

有傳英國監管機構考慮容許銀行明年恢復派息，匯控管理層表明在情況允許下，最快明年２

月才會有最終決定，集團股價在周二收漲近半成，惟升勢只屬曇花一現，其後連跌三日，全周跌

０﹒４７％報３２﹒１元；同系恆生（０００１１）跌２﹒０５％，報１１９﹒２元。渣打

（０２８８８）則稱會與監管部門商討未來的派息和回購計劃，挫１０﹒８％，報３５﹒５元。

中銀（０２３８８）今日收市後公布季績，跌２﹒４９％，報２１﹒５元。（ｎｓ）

