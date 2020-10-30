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即市新聞

30/10/2020 15:24

《積金攻略－鍾偉善》減低短期波動影響，平均成本法的好處

　　《積金攻略》常言道，強積金是長線的投資，可達到三、四十年之久，成員不要因為投資市
場短期的波動而恐慌，拋售跌幅較大的基金類別繼而轉投跌幅較小者，以為可以「避險」，否則
隨時變成低賣高買，得不償失。今年的市況，便作出了完美的示範。
　　今年３月，全球投資市場經歷了驚濤駭浪的一個月，股價、債券、油價、黃金的價格齊齊下
挫，強積金所有基金類別幾乎無一倖免，且看康宏ＭＰＦ五大指數，當月全部錄得下跌。

＊五大指數今年以來錄得升幅＊

　　在３月期間，康宏ＭＰＦ綜合指數按月下跌１５﹒５５％，創下２０１２年公布有關指數以
來最大跌幅紀錄；股票指數跌得更深，２月時還在２６２﹒３２點，３月時已跌到２０５﹒７５
點，跌幅達到２１％之巨；就連債券指數在３月也下跌了１﹒８４％。
　　其後投資市場逐步回穩，及至７月，康宏ＭＰＦ五大指數今年以來均錄得升幅；換句話說，
跌得最深的股票指數，亦迎來了最急的上升，７月時錄得２６１﹒８８點，比起３月時的低位，
升幅達到２７﹒２８％。至於債券指數，則由３月低位１５８﹒９１點，上升至１６８﹒０７點
，升幅只有５﹒７６％。
　　若強積金成員在３月市況最低迷時，決定拋售戶口中的股票基金，轉投較穩陣的債券基金，
可能「低賣高買」，亦會錯過股票基金的大反彈。

＊十年累計增幅１３８％＊

　　平均成本法是指投資者定期、定額投資於某資產，當資產價格下跌，便會買入較多單位資產
；當價格上升，則會買入較少單位，長遠而言可達致將買入資產之價格「拉勻」的作用，減低市
場短期波動對投資的影響。
　　一筆過投資與利用平均成本法投資有什麼分別？假設投資者計劃投資１萬元於股票基金，若
以一筆過投放１萬元；或以分１０個月，每月投放１０００元分期投資。以盈富基金
（０２８００）計，假設在沒有投資手續費、買入佣金等的情況下，若１月時於首個交易日，一
筆過投入１萬元，將買到３４８﹒４３個單位；若分１０個月，每月首個交易日買入，則可累積
到３９４﹒９７個單位，平均買入價為２５﹒３２元，較１月的２８﹒７元，低了１１﹒８％

　　事實上，將時間軸拉長，平均成本法的效果亦顯著。根據積金局最新公布的《計劃成員累算
權益統計分析》，在２０１９年１２月，強積金的總資產值為９６９０億元，由大約４４６萬名
成員持有。雖然２０１１年及２０１８年市況欠佳，但可於跌市時購入更多單位，成員平均持有
的累算權益款額由２００９年１２月的９﹒１萬元，增加至２０１９年１２月的２１﹒７萬元，
十年的累計增幅為１３８％。《康宏環球控股產品管理部總監　鍾偉善》

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