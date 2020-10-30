《積金攻略－鍾偉善》減低短期波動影響，平均成本法的好處

《積金攻略》常言道，強積金是長線的投資，可達到三、四十年之久，成員不要因為投資市

場短期的波動而恐慌，拋售跌幅較大的基金類別繼而轉投跌幅較小者，以為可以「避險」，否則

隨時變成低賣高買，得不償失。今年的市況，便作出了完美的示範。

今年３月，全球投資市場經歷了驚濤駭浪的一個月，股價、債券、油價、黃金的價格齊齊下

挫，強積金所有基金類別幾乎無一倖免，且看康宏ＭＰＦ五大指數，當月全部錄得下跌。



＊五大指數今年以來錄得升幅＊



在３月期間，康宏ＭＰＦ綜合指數按月下跌１５﹒５５％，創下２０１２年公布有關指數以

來最大跌幅紀錄；股票指數跌得更深，２月時還在２６２﹒３２點，３月時已跌到２０５﹒７５

點，跌幅達到２１％之巨；就連債券指數在３月也下跌了１﹒８４％。

其後投資市場逐步回穩，及至７月，康宏ＭＰＦ五大指數今年以來均錄得升幅；換句話說，

跌得最深的股票指數，亦迎來了最急的上升，７月時錄得２６１﹒８８點，比起３月時的低位，

升幅達到２７﹒２８％。至於債券指數，則由３月低位１５８﹒９１點，上升至１６８﹒０７點

，升幅只有５﹒７６％。

若強積金成員在３月市況最低迷時，決定拋售戶口中的股票基金，轉投較穩陣的債券基金，

可能「低賣高買」，亦會錯過股票基金的大反彈。



＊十年累計增幅１３８％＊



平均成本法是指投資者定期、定額投資於某資產，當資產價格下跌，便會買入較多單位資產

；當價格上升，則會買入較少單位，長遠而言可達致將買入資產之價格「拉勻」的作用，減低市

場短期波動對投資的影響。

一筆過投資與利用平均成本法投資有什麼分別？假設投資者計劃投資１萬元於股票基金，若

以一筆過投放１萬元；或以分１０個月，每月投放１０００元分期投資。以盈富基金

（０２８００）計，假設在沒有投資手續費、買入佣金等的情況下，若１月時於首個交易日，一

筆過投入１萬元，將買到３４８﹒４３個單位；若分１０個月，每月首個交易日買入，則可累積

到３９４﹒９７個單位，平均買入價為２５﹒３２元，較１月的２８﹒７元，低了１１﹒８％

。

事實上，將時間軸拉長，平均成本法的效果亦顯著。根據積金局最新公布的《計劃成員累算

權益統計分析》，在２０１９年１２月，強積金的總資產值為９６９０億元，由大約４４６萬名

成員持有。雖然２０１１年及２０１８年市況欠佳，但可於跌市時購入更多單位，成員平均持有

的累算權益款額由２００９年１２月的９﹒１萬元，增加至２０１９年１２月的２１﹒７萬元，

十年的累計增幅為１３８％。《康宏環球控股產品管理部總監 鍾偉善》

