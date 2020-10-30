《鍾之日記》國策遠景落地，市場需時消化

《鍾之日記》１０月３０日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



市場矚目的中共第十九屆五中全會昨日（２９日）閉幕，國民經濟和社會發展第十四個五年

規劃和二零三五年遠景目標的建議同日公布。整體上看，本次五中全會的公報淡化了經濟增速目

標，轉為「重質不重量」，緊扣「雙循環」要求經濟高質量發展。

陶冬博士在《經濟通通訊社》專欄撰文解讀，他指出，中國的經濟政策正在出現重大拐點，

其中三個「重點著墨」和三個「隻字未提」是把握未來政策走向的抓手。三個「重點著墨」分別

是：自主創新；新型製造業；內需和內循環。這三個重點著墨處，就是未來經濟政策的重點，未

來經濟轉型的撬動支點，也是投資者需要做功課的地方。這次會議公報中，還有三個隻字未提，

不提也是一種表態，反映著政策取向。第一個不提，是十四五規劃不再提出ＧＤＰ增長的數值目

標。第二個不提，是對房地產隻字不提。第三個不提，是金融、銀行和資本市場。陶冬相信政策

轉型、經濟轉型的大框架、大格局正在形成。廣大投資者必須要深入研究政策變局後面的邏輯、

意圖和決心，探尋政策變局對經濟及企業可能帶來的影響。大變局，必有大機會和大挑戰。



＊午後急轉勢，中港齊齊跌＊



五中全會閉幕後，穩市因素消失，加上螞蟻（０６６８８）（滬：６８８６８８）為中港兩

地帶來前所未見的凍資潮，滬深股市午後急轉勢，滬綜指急轉直下，全日挫１﹒４７％，報

３２２４﹒５３點，累計全周跌１﹒６３％，連續兩周下跌。深成指全日瀉２﹒０９％，創業板

指跌１﹒６３％。兩市成交按日增加１１﹒６％至８７０８億元。整個１０月滬綜指微升

０﹒２％。

港股則延續上日跌勢，今早低開５０點報２４５３５點後走勢平穩，早段高見２４６００點

，半日反覆收跌６點報２４５８０點。午後恆指跌幅加劇，受累於美股期指急跌１％至２％拖累

。美國總統大選前夕市場存憂，加上美國疫情未有好轉，港股一度逼近二萬四關位置，低見

２４０２９點。港股最終收報２４１０７點，跌４７９點或跌１﹒９５％。整個１０月港股累升

２﹒８％。



＊螞蟻成中港凍資王，新經濟股資金池緊張＊



螞蟻集團（０６６８８）今午截止公開發售認購，市場消息指，截至上午１１時，螞蟻集團

香港公開發售獲１４７萬人認購，凍資約１﹒３萬億元，將打破農夫山泉（０９６３３）凍資

６７０９億元的紀錄，成為「凍資王」。以公開發售集資３３﹒４１億元計，超額認購近３９０

倍。

螞蟻集團發行約１６﹒７億股，其中香港公開發售４１７６﹒８萬股，佔發行總股數

２﹒５％，其餘為國際配售，發售價每股８０元，每手５０股，入場費為４０４０﹒３１元，於

１１月５日中港兩地同步掛牌。根據回撥機制，香港公開發售部分錄得超額認購２０倍或以上，

公開發售佔比由２﹒５％增至１０％。

螞蟻集團Ａ股（滬：６８８６８８）方面，網上投資者有效超額認購逾８７１倍，啟動回撥

機制，網上發行最終中簽率０﹒１２７％。認購金額料超過１９﹒０５萬億人民幣，同樣創紀錄

。

螞蟻吸金力超強，堪稱新股巨無霸中的巨無霸，令市場資金池變得緊張，其他新經濟股今日

均現沽壓，阿里巴巴（０９９８８）今日價跌３﹒１％，美團（０３６９０）跌３％，騰訊控股

（００７００）挫２﹒３％，京東集團（０９６１８）、網易（０９９９９）跌０﹒９％。



＊公報提內循環，內需股炒完散水＊



五中全會公報提到形成強大國內市場，構建新發展格局。堅持擴大內需這個戰略基點，加快

培育完整內需體系，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，以創新驅動、

高質量供給引領和創造新需求。要暢通國內大循環，促進國內國際雙循環，全面促進消費，拓展

投資空間。

廣發證券首席經濟學家郭磊指出，關於十四五時期經濟發展目標，尤為值得注意的是「增長

潛力充分發揮，國內市場更加強大」（內需）及「創新能力顯著提升，產業基礎高級化、產業鏈

現代化水平明顯提高」（創新）。

公報淡化了經濟增速目標，轉為「重質不重量」，緊扣「雙循環」要求經濟高質量發展，符

合中央今年以來提出的發展基調。前期已炒起的內需股，今日領市挫。青島啤酒（００１６８）

急插７﹒４％，蒙牛（０２３１９）收瀉５﹒９％，在藍籌中包尾；澳優（０１７１７）挫５％

，頤海國際（０１５７９）、周黑鴨（０１４５８）走低４％，中國飛鶴（０６１８６）亦跌

３﹒６％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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