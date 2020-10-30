《陶冬天下－陶冬》十四五規劃的「重點著墨」與「隻字未提」

《陶冬天下》中國正在經歷「百年未有的大變局」，如何應對全球環境和內部經濟的變化、

機遇與挑戰，是十四五規劃必須要解決的課題。中共中央十九屆中央委員會第五次全體大會日前

審議通過了十四五規劃草案，從中可以看到中長期經濟政策的框架、重點和轉變的端倪。筆者看

來，中國的經濟政策正在出現重大拐點，其中三個「重點著墨」和三個「隻字未提」是把握未來

政策走向的抓手。



第一個重點著墨，是自主創新。地緣政治環境風雲突變，美國的貿易戰、科技戰凸顯出中國

經濟中的脆弱點，科技創新能力差、在部分領域嚴重依賴海外技術成為突出的短板。痛定思痛，

十四五規劃將科技創新、自主創新提高到了前所未有的高度。十四五規劃和２０３５年遠景目標

勒划出未來中國科技發展和民用化的目標和理念。看來中國會堅定地走以自主研發為主體的雙循

環道路，大面積進口替代在未來會發生，政府資源、民間資源和市場資源也會向此方向傾斜。

第二個著墨點，是新型製造業。中國已經成為了世界加工廠，但是技術含金量有欠缺。全世

界正在邁向數據時代，對大數據的靈活應用可能催生智能工業，即工業４﹒０。中國在人工智能

、５Ｇ等領域與美國一起處在世界領先的地位，如何將此優勢轉化為產業優勢是未來中國產業政

策的看點之一。中國領導人在過去集體學習了ＡＩ、區塊鏈、量子計算，就是為了把握未來的方

向，把握產業升級的機會，十四五規劃試圖將此變成經濟升級換代、經濟新增長點的實際政策。

第三個重點著墨是，內需和內循環。中國消費者的高儲蓄率令到中國經濟迅速復甦，全球需

求慘淡的大環境下中國消費爆發了報復性反彈。以內需為主體的雙循環一定是未來的趨勢，也是

目前環境下逼不得已的出路。如何改善生產、流通、分配諸環節的效率，將人民的收入和勞動成

果，轉化為需求，轉化為獲得感、幸福感，是刺激內需，提高消費質量必須要做的功課，也是讓

中國經濟維持在較高增長水平的基礎。

這三個重點著墨處，就是未來經濟政策的重點，未來經濟轉型的撬動支點，也是投資者需要

做功課的地方。



這次會議公報中，還有三個隻字未提，不提也是一種表態，反映著政策取向。

第一個不提，是十四五規劃不再提出ＧＤＰ增長的數值目標。中國經濟的體量已非當年吳下

阿蒙，全球化運動正在遭遇空前的逆流，世界經濟不確定性很高。過去經驗看，數值型增長目標

可能劫持政府的經濟政策，製造出變形的短期行為，不利於可持續穩定發展的長遠目標。不表述

ＧＤＰ數值目標不代表沒有多維度的社會經濟發展目標，只是今天的政府更注重增長質量，不再

願意做表面文章。

第二個不提，是對房地產隻字不提。過去十五年的中國經濟發展，與房地產業的迅猛發展和

房價的暴漲連在一起的，可以說是過去兩個五年規劃時期的核心動力之一。不過時至今日，過熱

的房地產市場潛藏著一系列的潛在金融風險甚至社會不穩定因素。在維持房價相對穩定、不觸發

系統性風險的前提下，政府正在尋求經濟去房地產化。房地產三個字不出現，但是政府的態度卻

躍然紙上。

第三個不提，是金融、銀行和資本市場。金融是拉動經濟發展的重要牽引，也是政府干預經

濟維持平穩增長的工具，過去被歷屆政府當作重要的施政渠道屢受重視。看來現在要回歸金融的

本性，金融的價值在於為實體經濟融資。為金融降維的背後，是決策層對經濟部門理念上的調整

，未來可能會落實在具體政策上。



十四五規劃的細節還沒有公布，內容也會有修改，但是大方向已經確定。作為執政黨中國共

產黨的最高決策機構審定批准了規劃，筆者相信政策轉型、經濟轉型的大框架、大格局正在形成

。廣大投資者必須要深入研究政策變局後面的邏輯、意圖和決心，探尋政策變局對經濟及企業可

能帶來的影響。大變局，必有大機會和大挑戰。《陶冬》

（本文為個人觀點，並非任何勸誘或投資建議）



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